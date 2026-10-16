Cómo estará el tiempo para el fin de semana del Día de la Madre en Neuquén

El fin de semana del Día de la Madre, este domingo 18 de octubre, se presentará en la provincia de Neuquén con un clima agradable, ideal para planificar almuerzos y reuniones al aire libre, aunque con matices de nubosidad según la zona. De acuerdo con el pronóstico de tiempo, la región atravesará jornadas de paulatino ascenso térmico con presencia de nubes y brisas suaves a moderadas, brindando una tregua tras las jornadas inestables de la semana.

Neuquén capital: un domingo primaveral para encender la parrilla

En la ciudad de Neuquén y zonas aledañas del Alto Valle, el fin de semana del Día de la Madre estará marcado por temperaturas agradables y viento moderado.

Sábado 17: Se espera un cielo parcialmente nublado con temperaturas que irán desde los 9 °C de mínima hasta alcanzar los 18 °C por la tarde. Los vientos soplarán del sector noreste con ráfagas suaves de hasta 33 km/h.

Domingo 18: Las condiciones continuarán mejorando, con máximas que rondarán entre los 20 °C y 22 °C y una mínima de 10 °C. El cielo lucirá parcialmente cubierto, ideal para organizar festejos familiares en patios o paseos por el paseo del Limay.

Zapala: templado en el centro provincial con brisas de montaña

Para el centro neuquino se anticipan dos días tranquilos con nubosidad variable.

Sábado 17: La temperatura máxima se ubicará cercana a los 16 °C con ráfagas de viento del sudoeste disminuyendo hacia la tarde.

Domingo 18: El domingo llegará con marcas térmicas que rondarán los 18 °C de máxima. Predominará el cielo entre parcialmente nublado y cubierto, creando un ambiente agradable para recorrer los espacios verdes de la ciudad.

Chos Malal: tarde tibia y cielos despejándose en el norte

El norte neuquino disfrutará de un fin de semana óptimo para el descanso y las reuniones.

Sábado 17: Quedarán vestigios de inestabilidad matinal, pero las condiciones irán mejorando rápidamente con una máxima proyectada de 16 °C.

Domingo 18: La jornada del Día de la Madre se presentará templada, alcanzando los 19 °C. Se aguarda cielo mayormente nublado a parcialmente despejado y vientos leves, perfectos para las actividades familiares.

San Martín de los Andes: la cordillera entre nubes y aire fresco de primavera

En el sur neuquino, San Martín de los Andes mantendrá su aire fresco de montaña con períodos de inestabilidad muy leve.

Sábado 17: se registraran probables chubascos aislados hacia la tarde, acompañados de temperaturas frescas que no superarán los 12 °C.

Domingo 18: el clima mejorará levemente con momentos de sol entre nubes y máximas de hasta 14 °C. Para las celebraciones al aire libre o caminatas cerca del lago Lacar, se recomienda llevar abrigo liviano o campera.

Villa La Angostura: intervalos de sol y lago para celebrar a mamá

La villa cordillerana ofrecerá un paisaje típico de primavera cordillerana.