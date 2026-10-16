Un nene de 12 años permanece en estado crítico luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza en el Club Atlético Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. El accidente ocurrió el martes 13 de octubre y el chico debió ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas. La Justicia investiga lo sucedido bajo la carátula de lesiones culposas.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos que representan los arcos de fútbol cuando no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias. En Neuquén y Río Negro, dos tragedias similares terminaron con la muerte de chicos: Joaquín Gatto, de 12 años, en Junín de los Andes, en enero de 2026, y Javier «Dibu» Álvarez, de 11, en Cipolletti, en septiembre de 2025.

Los tres episodios reabren el debate sobre la prevención de accidentes en espacios deportivos y recreativos destinados a niños y adolescentes. En ese contexto, la Ley Joaquín, impulsada tras la muerte de Joaquín Gatto, espera su tratamiento en el Senado de la Nación, luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca reforzar las condiciones de seguridad para prevenir nuevos accidentes.

Junín de los Andes: murió Joaquín Gatto tras caerle un arco

El caso que dio origen al reclamo por la Ley Joaquín ocurrió en enero de 2026 en un predio de la Orden Salesiana de Junín de los Andes, donde funcionaba el Colegio Ceferino Namuncurá.

Joaquín Stefano Gatto tenía 12 años y había viajado desde Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, para participar de un campamento de los Exploradores de Don Bosco. Mientras estaba en una cancha de fútbol, se colgó del travesaño de un arco que cedió y cayó sobre su cuerpo.

El chico sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado para recibir atención médica. Murió el 6 de enero, dos días después del accidente, según los antecedentes publicados sobre el caso.

La investigación judicial avanzó durante los meses siguientes. En junio de 2026, la Fiscalía imputó al encargado de mantenimiento del establecimiento por su presunta responsabilidad en el hecho. Entre los puntos investigados figuraban las condiciones en las que estaba instalada la estructura.

La muerte de Joaquín trascendió el ámbito judicial y dio lugar a un reclamo de su familia para que se refuercen las medidas de prevención y se garantice que los arcos deportivos estén debidamente fijados al suelo.

Cipolletti: la muerte de Javier «Dibu» Álvarez en Pillmatún

En septiembre de 2025, otro accidente fatal golpeó al fútbol infantil de Río Negro. Javier Jesús «Dibu» Álvarez murió después de que un arco cayera sobre su cabeza en el predio municipal donde la Academia Pillmatún juega como local, en Cipolletti.

El hecho ocurrió durante una jornada de la Liga Deportiva Confluencia. El chico, que atajaba en la categoría predécima, participaba de los ejercicios previos al partido cuando se colgó del travesaño y la estructura cedió.

Tras el impacto, intervino el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME). El niño fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde se confirmó su fallecimiento.

La tragedia provocó una profunda conmoción entre sus familiares, compañeros, entrenadores y la comunidad deportiva. La actividad prevista para esa jornada quedó atravesada por el dolor y los pedidos de respuestas sobre las circunstancias del accidente.

El caso de Pillmatún había expuesto, meses antes de la muerte de Joaquín en Junín de los Andes, los riesgos que puede representar una estructura deportiva cuando no se utiliza de manera segura. Ambos episodios volvieron a poner bajo la lupa las condiciones de las canchas donde entrenan y juegan chicos.

Lanús: un nene de 12 años permanece en estado crítico

El accidente más reciente ocurrió el martes 13 de octubre de 2026 en el Club Atlético Lanús, en el sur del conurbano bonaerense. Un chico de 12 años sufrió un traumatismo de cráneo severo cuando un arco de fútbol cayó sobre su cabeza.

El niño permanece internado en estado crítico y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. El episodio tomó estado público el viernes 16 de octubre, mientras su familia cuestionó las condiciones de seguridad de la estructura.

Según el relato familiar, el arco no habría estado correctamente fijado al suelo. También denunciaron presuntas demoras en la asistencia médica, aspectos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

La Justicia de Avellaneda-Lanús investiga el hecho como lesiones culposas para determinar cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades. Por el momento, las circunstancias denunciadas deben considerarse señalamientos de la familia y no conclusiones judiciales.

El caso volvió a instalar una pregunta que ya había surgido en Neuquén y Río Negro: qué medidas de prevención deben aplicarse para evitar que un arco se vuelque y provoque lesiones graves o mortales.

Qué es la Ley Joaquín y qué busca cambiar

La muerte de Joaquín Gatto impulsó un reclamo para reforzar la seguridad en espacios deportivos y recreativos, con especial atención a los lugares donde participan niños y adolescentes.

La iniciativa conocida como Ley Joaquín busca establecer medidas de prevención para reducir el riesgo de accidentes con estructuras deportivas. El reclamo de la familia se centra, entre otros aspectos, en la necesidad de que los arcos estén correctamente asegurados y no puedan volcarse con facilidad.

El proyecto avanzó en el Congreso nacional y, de acuerdo con la información legislativa consignada para esta nota, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 27 de agosto de 2026, con 220 votos afirmativos, y fue girado al Senado.

Su estado parlamentario y el alcance definitivo de sus disposiciones deben confirmarse con los registros oficiales del Congreso antes de publicar la nota. La media sanción, por sí sola, no significa que una iniciativa se haya convertido en ley.

La discusión legislativa pone en primer plano la responsabilidad de las instituciones que reciben a chicos para entrenamientos, competencias, campamentos y otras actividades recreativas. También abre el debate sobre los mecanismos de control, mantenimiento y supervisión de las instalaciones.

Por qué los arcos de fútbol pueden convertirse en un riesgo

Los arcos pueden volcarse cuando pierden estabilidad, por ejemplo, si alguien se cuelga del travesaño o si la estructura no está correctamente fijada. El peso y la altura del equipamiento pueden convertir una caída en un accidente de consecuencias graves.

Los episodios de Junín de los Andes y Cipolletti tuvieron una circunstancia similar: en ambos casos, los chicos se colgaron del travesaño antes de que la estructura cediera. En Lanús, en cambio, todavía deben establecerse con precisión las circunstancias del accidente.

Esta diferencia es importante: no corresponde asumir que los tres hechos tuvieron exactamente la misma causa. Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió en cada lugar y si existieron fallas en la instalación, el mantenimiento, la supervisión o la asistencia.

La prevención requiere revisar el estado y la estabilidad de los arcos, comprobar sus sistemas de anclaje y evitar que se utilicen como elementos para trepar o colgarse. También es relevante que las instituciones establezcan controles periódicos y procedimientos claros para reducir riesgos durante las actividades infantiles.

Tres accidentes que reabren el debate sobre la seguridad infantil

Las muertes de Joaquín Gatto y Javier Álvarez y el grave accidente ocurrido en Lanús muestran por qué la seguridad de las instalaciones deportivas necesita atención permanente.

En la región, los dos casos fatales dejaron familias que buscan respuestas y comunidades deportivas atravesadas por la conmoción. En Buenos Aires, la evolución clínica del chico de 12 años y el avance de la investigación judicial concentran ahora la atención.

Los próximos pasos serán distintos en cada expediente: esclarecer las circunstancias del accidente de Lanús, determinar las eventuales responsabilidades en las causas de Junín de los Andes y Cipolletti, y seguir el tratamiento legislativo de la Ley Joaquín.

Mientras tanto, la seguridad de los arcos y de las canchas infantiles permanece en el centro de una discusión que excede a un club o una ciudad: cómo garantizar que los espacios destinados al deporte y la recreación no expongan a los chicos a riesgos evitables.