La Cooperativa CALF informó que el servicio eléctrico quedó normalizado en todos los sectores afectados de Neuquén capital, luego de finalizar las tareas de reparación por la rotura de un conductor de media tensión.

La interrupción había afectado a los barrios Rincón del Río, Rincón Club de Campo y Rincón de Emilio, además de la zona de Plaza de las Banderas y sectores aledaños. La cooperativa había comunicado que se trataba de una reparación de emergencia y estimado que los trabajos demandarían tres horas. Sin embargo, desde un aviso a otro el tiempo fue menor a una hora.

En una actualización posterior, CALF confirmó la finalización de las tareas y la restitución del suministro. La entidad agradeció a la comunidad por la paciencia y la comprensión durante la interrupción.

El motivo de la falla

De acuerdo con el reporte inicial de CALF, el inconveniente se originó por la rotura de un conductor de media tensión. Este tipo de instalación integra la red de distribución eléctrica y permite transportar energía para abastecer a diferentes sectores de la ciudad.

Ante la falla, la cooperativa dispuso una reparación de emergencia que requirió interrumpir el suministro en las áreas afectadas mientras avanzaban los trabajos.

Hasta la actualización que confirmó la normalización, CALF no había precisado qué provocó la rotura del conductor. Tampoco se difundieron detalles técnicos adicionales sobre el desperfecto.

Qué deben tener en cuenta los usuarios tras el regreso de la luz

Después de un corte eléctrico, es conveniente comprobar que los equipos y electrodomésticos funcionen correctamente. También se recomienda prestar atención a posibles variaciones de tensión y desconectar los aparatos electrónicos sensibles ante cualquier anomalía.

Si un usuario continúa sin suministro pese al anuncio de normalización, puede consultar los canales oficiales de CALF para verificar si persiste algún inconveniente puntual en su sector.

La cooperativa señaló que continúa trabajando para garantizar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en Neuquén.