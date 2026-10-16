La trashumancia 2026-2027 en Neuquén comenzó a entrar en la etapa de planificación con reuniones de coordinación realizadas en Chos Malal y Zapala, donde autoridades provinciales y municipales analizaron medidas para mejorar la seguridad de las familias crianceras y sus animales durante los desplazamientos estacionales.

Los encuentros fueron organizados por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y reunieron a representantes de Protección Civil, SIEN, Seguridad Vial, Manejo del Fuego, Producción, Tierras y Policía del Neuquén, además de funcionarios municipales.

La planificación contempla la prevención de siniestros viales, el mantenimiento de caminos, la señalización de las rutas y huellas de arreo, el acceso al agua y la cobertura sanitaria. Las autoridades también identificaron necesidades específicas en cada región para organizar los recursos y definir las prioridades del operativo.

El movimiento forma parte de la economía rural y de la identidad cultural de la provincia, especialmente en el norte neuquino. Los arreos pueden involucrar cabras, ovejas, caballos y otros animales, y requieren recorrer huellas rurales, caminos y tramos de rutas provinciales.

Además de su importancia productiva, la trashumancia plantea necesidades concretas de infraestructura y seguridad: caminos transitables, puntos de acceso al agua, lugares de descanso y coordinación con los conductores que circulan por las zonas de arreo.

Qué medidas se preparan para la trashumancia en Neuquén

Durante las reuniones se analizaron las condiciones que deberán afrontar los crianceros en los recorridos entre las zonas de invernada y veranada, un movimiento que involucra tanto a las familias como a los conductores que transitan por rutas provinciales y caminos rurales.

En la Región del Alto Neuquén, las autoridades identificaron sectores donde será necesario reforzar la señalización, los controles de tránsito y las condiciones de circulación.

Las autoridades de Neuquén coordinan acciones de seguridad vial, prevención y asistencia para acompañar a las familias crianceras durante los desplazamientos entre las zonas de invernada y veranada.

En Zapala, en tanto, la planificación se concentró en el mantenimiento de caminos, la señalización vial y el control de la circulación de animales.

El trabajo interinstitucional busca anticipar dificultades y coordinar la intervención de los organismos que participarán del operativo, con especial atención a los sectores donde los arreos coinciden con rutas o caminos de circulación habitual.

Chos Malal y Zapala, puntos clave de la planificación

En Chos Malal, la reunión contó con la participación de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y del intendente Nicolás Albarracín, junto con representantes de distintas áreas del Gobierno provincial, el municipio y las instituciones involucradas.

La coordinación entre organismos apunta a establecer prioridades según las necesidades territoriales. Entre los aspectos evaluados figuran la infraestructura de apoyo, la disponibilidad de agua, la asistencia sanitaria y las condiciones de los accesos a las veranadas.

En Zapala, el eje estuvo puesto en las condiciones de los caminos y en la circulación segura de los animales. Estas tareas son relevantes para reducir los riesgos durante los arreos y evitar inconvenientes para quienes comparten los recorridos con los crianceros.

Qué deben tener en cuenta quienes circulen por las zonas de arreo

La preparación del operativo también involucra a los automovilistas y transportistas que utilizan los caminos por los que se desplazan los animales.

Cuando un arreo coincide con una ruta, la presencia de ganado puede reducir la velocidad de circulación y exigir maniobras cuidadosas. Por eso, es importante anticipar las condiciones del camino, respetar las indicaciones de las autoridades y evitar acciones que puedan dispersar o asustar a los animales.

Entre las recomendaciones difundidas en operativos anteriores se encuentran circular con precaución, mantener una velocidad adecuada, evitar tocar bocina cerca de los arreos y esperar el momento seguro para avanzar.

Para esta edición 2026-2027, las autoridades todavía deberán precisar cómo se distribuirán los dispositivos de asistencia, qué sectores recibirán intervenciones prioritarias y qué medidas estarán vigentes durante las distintas etapas de los desplazamientos.