La Municipalidad de Neuquén avanza a paso firme con la pavimentación de más calles en el barrio Valentina Sur de la capital provincial con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Hoy se inauguran 40 cuadras asfaltadas en urbanización Bosch, en tanto que avanza la pavimentación de otras 70 también en el mismo sector.

En diálogo con La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola detalló: “Teníamos un contrato que se terminó de 40 cuadras de asfalto en urbanización Bosch, y la semana pasada dio inicio la pavimentación de 70 calles que es otra parte de urbanización Bosch”.

En ese sentido describió: “Son más cuadras en un espacio entre Catan Lil, Cuyo y Puerto Deseado, una zona donde hicimos las troncales y estamos completando los cuadrantes, así que con estas 70 apuntamos a dejar el 100% de Valentina Sur con pavimento”.

“Antes del asfalto, hacemos una revisión integral y, en caso de que no haya servicios, se completan; y si hay obras viejas se hace recambio en agua y cloacas”, comentó Nicola en AM550.

Dijo además que “los pluviales están presentes en cada zona. En el caso Valentina Sur tenemos cerca la calle Catan Lil donde corre un canal pluvial que conecta con el arroyo Durán, todas las cañerías apuntan a desagotar ahí”.

En el sector ya se inauguraron 500 cuadras de asfalto más troncales, según manifestó el funcionario municipal en diálogo con Pancho Casado.

“Nos queda avanzar con el proyecto de San Julián que es una obra importante, Maquinchao por ejemplo, es decir todas las calles de la zona donde se trabaja con el plan de agua y cloacas también, son obras que hay que desarrollar previo a hacer el asfalto”, manifestó el secretario de Infraestructura de la Municipalidad.

Finalmente se refirió a las versiones periodísticas que circulan acerca de que en febrero se inaugurararía el estacionamiento subterráneo en el Acceso Norte.

“Tratamos que las empresas adelanten el trabajo para habilitar la planta inferior del estacionamiento, creo que en febrero podría inaugurarse algún tramo, después quedaría la parte superior y todo lo que es el polo”, concluyó Alejandro Nicola.

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