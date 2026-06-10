El avance del asfalto en Valentina Sur sigue transformando uno de los sectores que más creció en los últimos años en Neuquén. Mientras las máquinas terminan trabajos en Urbanización Bosch, la Municipalidad ya proyecta nuevas etapas para completar sectores que todavía esperan pavimento.

El secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, explicó en diálogo con AM550 y el programa “La mañana es de la primera” que finalizaron 28 cuadras y que otras 28 están listas para recibir la carpeta asfáltica, aunque las lluvias obligaron a revisar las condiciones del suelo antes de continuar.

“Queremos completar todo el asfalto del barrio, ahora estamos en Urbanización Bosch, terminando 28 cuadras que ya están casi listas”, señaló el funcionario.

El objetivo: completar todo el sector

La planificación municipal apunta ahora a una etapa todavía más grande. Según confirmó Nicola, el 30 de junio se abrirán las ofertas para ejecutar otras 70 cuadras de pavimento.

La nueva intervención abarcará desde la calle Catán Lil hacia el oeste y también sectores ubicados más allá de la calle Puerto Deseado. La expectativa oficial es iniciar las tareas entre julio y principios de agosto, una vez concluido el análisis de ofertas y la adjudicación.

“Cuando sumemos todo, son más de 500 cuadras en Valentina”, destacó Nicola.

La obra busca cerrar sectores que durante años convivieron con calles de tierra, polvo en verano y barro en invierno. En muchos puntos del barrio, el pavimento ya modificó la circulación diaria y permiti mejorar conexiones internas y accesos.

Cómo afectan las lluvias a la obra

Las precipitaciones registradas en las últimas horas obligaron a recalcular parte del cronograma. Nicola explicó que antes de colocar la carpeta asfáltica deben verificarse condiciones específicas del suelo.

“El suelo tiene que tener determinadas condiciones, que se miden, y una es la humedad”, explicó.

Según detalló, cuando el terreno queda saturado por las lluvias no se puede avanzar con la carpeta porque eso comprometería la calidad final del trabajo. Por eso, los equipos técnicos realizan controles antes de habilitar cada etapa.

“Hay algunas cosas que se reprograman, pero el avance de la obra sigue”, aseguró.

Mientras tanto, el municipio mantiene frentes de trabajo abiertos en distintos puntos de la ciudad con la intención de sostener el ritmo de urbanización incluso durante las semanas más frías del año.

La entrevista completa con el ingeniero Alejandro Nicola