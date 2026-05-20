En el marco del Plan Orgullo Neuquino para pavimentar 3.000 cuadras en la capital provincial, la Municipalidad de Neuquén avanza en el asfaltado de casi 300 cuadras en el barrio Valentina Sur, uno de los más tradicionales de la ciudad.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad, Mariel Bruno explicó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “ya se hicieron casi 300 cuadras con una inversión muy importante del Ejecutivo”, y agregó que están “en el último sector de urbanización Bosch” y que, dentro de 45 días aproximadamente, se terminarán las obras.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo: “Se hizo un refuerzo de agua, revisiones de conexiones domiciliarias y todo el hormigón está listo; cordones cuneta y badenes. Además, toda la estructura de suelo para completar la carpeta asfáltica. Quedan algunos sectores donde trabajar; se trata de un barrio grande que no tuvo una intervención en infraestructura durante bastante tiempo”.

En relación al plan en general que lleva a cabo la Municipalidad, Bruno destacó que “el barrio Z1 demandó 350 cuadras, la intervención en Islas Malvinas, San Lorenzo, Confluencia, hay barrios muy grandes donde estamos interviniendo”.

Por otro lado, Mariel Bruno afirmó que, en las próximas semanas, se avanzará con las obras de asfalto en el sector de las 370 viviendas en Valentina Norte.

“Vamos por un plan de pavimentación para ahí. El punto es que se está terminando el relevamiento para ir con las obras de asfalto”, dijo.

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