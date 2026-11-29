La provincia de Neuquén transitará este domingo 29 de noviembre una jornada marcada por el ascenso térmico en los valles y la meseta, consolidando un cierre de mes con pulso netamente veraniego. Según el pronóstico del tiempo, el ingreso de aire cálido y seco mantendrá bajas probabilidades de precipitaciones en todo el territorio, con un marcado contraste entre el calor intenso del este provincial y el ambiente más fresco de la zona cordillerana.

Neuquén capital: tarde agobiante con máxima de 36 grados en la Confluencia

En la capital neuquina y sus alrededores, el calor volverá a ser el gran protagonista de la jornada. El día comenzará con una temperatura mínima de 19°C durante las primeras horas de la mañana, pero el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una máxima de 36°C hacia media tarde. El cielo presentará intervalos de nubosidad variable durante el mediodía y se despejará hacia el cierre de la tarde. El viento soplará leve a moderado desde el sector oeste y sudoeste, con velocidades cercanas a los 22 km/h y baja humedad ambiente, por lo que se recomienda extremar la hidratación y evitar la exposición solar en las horas centrales.

Zapala: amplitud térmica y viento del oeste en el centro neuquino

En el centro de la provincia, el domingo ofrecerá condiciones estables pero con una presencia más notoria del viento hacia el atardecer. En Zapala, la jornada arrancará fresca con una mínima de 15°C y trepará hasta una máxima de 30°C durante la tarde, bajo un cielo que alternará momentos de sol con pasajes de nubosidad. El viento predominará del sector oeste y sudoeste, intensificándose por la tarde con velocidades de hasta 27 km/h.

Chos Malal: calor sostenido y sol pleno en el norte provincial

El norte neuquino también sentirá el rigor de las altas temperaturas en este cierre de noviembre. En Chos Malal, la temperatura partirá desde una mínima de 14°C en el amanecer y ascenderá hasta una máxima de 32°C en horas de la tarde. La jornada se presentará mayormente soleada con nubosidad dispersa y vientos leves a moderados del sector oeste de hasta 21 km/h, manteniendo un índice UV muy alto.

San Martín de los Andes: mañana fresca y tarde agradable en la cordillera

En la zona cordillerana, las condiciones resultarán ideales para las actividades al aire libre. San Martín de los Andes tendrá un comienzo de domingo frío a fresco con una mínima de 8°C, dando paso a un ascenso térmico progresivo que llevará la máxima a los 24°C por la tarde. El cielo oscilará entre parcialmente soleado y mayormente nublado hacia el final del día, con brisas leves del oeste de hasta 15 km/h y sin lluvias a la vista.

Villa La Angostura: el registro más moderado en la región de los lagos

En el extremo sur de la provincia, Villa La Angostura presentará el ambiente más templado de las localidades relevadas. La jornada iniciará con nubosidad matinal y una mínima de 8°C, para luego abrirse a una tarde mayormente soleada con una máxima de 22°C. El viento soplará suave desde el oeste a unos 11 km/h, garantizando una tarde calma y luminosa junto al lago Nahuel Huapi.