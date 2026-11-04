La imagen de Villa Pehuenia y Caviahue de blanco sorprendió en pleno noviembre sorprendió, iniciando noviembre y más cerca del verano. Lejos de las postales típicas de la floración primaveral, la cordillera neuquina regaló un paisaje invernal que desafió al calendario.

Tras la sorpresa, la pregunta inmediata se repite entre vecinos, turistas y prestadores turísticos que dependen de un buen verano: ¿Se vienen más nevadas o el invierno ya se despidió del todo?

El fenómeno vivido en las últimas horas respondió al ingreso de un frente frío intenso combinado con vientos patagónicos. Sin embargo, los analistas del clima advierten que este tipo de episodios inusuales no serán aislados.

La transición hacia el verano estará marcada por una fuerte inestabilidad climática impulsada, en gran medida, por la variabilidad global y el comportamiento de fenómenos como El Niño en la región cordillerana.

¿Seguirá la nieve en la cordillera?

Los especialistas anticipan que las semanas que restan de la primavera mantendrán un pulso "bipolar". Aunque en los valles y zonas bajas las temperaturas comiencen a repuntar durante las tardes —con marcas que rondarán o superarán los 10 a 15 grados—, las cumbres más altas y los sectores de mayor altitud seguirán expuestos al ingreso de aire polar.

Esto significa que no se descartan nuevas nevadas débiles o chaparrones de nieve cada vez que se crucen frentes fríos repentinos.

Además el patrón húmedo anticipa días de lluvias, lloviznas y vientos persistentes que impedirán que el calor se instale de manera uniforme.

La cordillera, uno de los destinos más privilegiados para estas vacaciones

Hacia el verano, esta dinámica se traducirá en menos olas de calor prolongadas, pero con una cordillera muy cambiante. Se espera que para este verano la cordillera neuquina sea uno de los destinos más elegidos por los turistas, ya que el clima no influye directamente para disfrutar.

Esto se debe a que, a diferencia de zonas muy calurosas o frías, en la cordillera se puede vivir tanto la playa como la montaña, depende de qué permita el clima. Esto lo posiciona como un destino más estable, sin tantos cambios frente a El Niño.

Además, se pronostica que será un verano más lluvioso pero con temperaturas de verano, ofreciendo así una temporada para todos los gusts.