Cambios en Zona Fría: cuánto aumentará el cargo fijo del gas en Neuquén

Los usuarios residenciales de Neuquén afrontarán un cambio importante en sus facturas de gas con la modificación del Régimen de Zona Fría dispuesta por el Gobierno nacional. La bonificación que históricamente alcanzaba al cargo fijo dejará de aplicarse sobre ese componente y se concentrará en el gas efectivamente consumido.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 1.266/26 y la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación y tendrá un efecto directo sobre los hogares neuquinos abastecidos por Camuzzi Gas del Sur.

Con el nuevo esquema, los usuarios deberán pagar el 100% del cargo fijo, mientras que el beneficio de Zona Fría continuará aplicándose sobre el cargo variable correspondiente al consumo. El impacto será especialmente visible durante los meses de verano: aunque una familia reduzca considerablemente el uso del gas, deberá afrontar igualmente el cargo fijo completo.

Cuánto aumentará el cargo fijo en Neuquén

Según los cuadros tarifarios sin impuestos vigentes desde octubre de 2026, un usuario residencial de la categoría R1 tenía un cargo fijo bonificado de $6.727,09. Con la eliminación de ese descuento, deberá abonar $13.454,18, es decir, $6.727,09 adicionales por mes solamente por este concepto.

La diferencia aumenta a medida que crece la categoría de consumo. Para un hogar clasificado como R3 1°, el impacto adicional será de $10.684,64 mensuales: el cargo fijo pasará a ubicarse en $21.369,28. En tanto, para los usuarios residenciales de mayor consumo incluidos en la categoría R3 4°, el cargo fijo llegará a $60.007,21, lo que representa $30.003,61 más respecto del valor que tenían con la bonificación.

Estos valores corresponden únicamente al cargo fijo y no incluyen impuestos ni el componente variable asociado al gas consumido.

Por qué el cambio se sentirá más durante el verano

El nuevo esquema modifica la composición de la factura independientemente del nivel de consumo de cada vivienda. Durante el invierno, cuando aumenta el uso de calefacción, el cargo variable representa una parte considerable de la boleta. En verano sucede lo contrario: al caer el consumo, el cargo fijo adquiere mayor peso sobre el monto final.

Por eso, aun cuando un usuario reduzca considerablemente su utilización de gas durante los meses de altas temperaturas, deberá pagar la totalidad del cargo fijo correspondiente a su categoría. La modificación establece así un piso de facturación mayor para los hogares alcanzados por el Régimen de Zona Fría.

Qué pasa con el descuento de Zona Fría

El cambio no implica la eliminación completa del beneficio para los usuarios patagónicos. La modificación establece que la bonificación dejará de aplicarse sobre el cargo fijo, pero continuará alcanzando al componente variable de la factura, es decir, al monto relacionado directamente con los metros cúbicos de gas consumidos.

De esta manera, el beneficio tendrá un impacto diferente según la época del año y el nivel de utilización del servicio.

Nación amplió subsidios eléctricos en el norte del país

La modificación para la Patagonia se conoció al mismo tiempo que la Secretaría de Energía estableció un esquema diferenciado para el consumo eléctrico en provincias del centro y norte argentino. Mediante la Resolución 300/2026, se ampliaron los bloques de electricidad subsidiada para hogares vulnerables de regiones donde las altas temperaturas generan una mayor dependencia de equipos eléctricos para refrigeración.

En las zonas consideradas “muy cálidas”, los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados podrán disponer de hasta 500 kWh mensuales subsidiados entre noviembre y abril. Para las regiones clasificadas como “cálidas”, el bloque será de 300 kWh mensuales y aumentará hasta 370 kWh durante diciembre, enero y febrero.

Según la información difundida, este esquema alcanzará a más de 2,37 millones de usuarios residenciales de distintas provincias.

Para Neuquén, en cambio, el cambio central estará en el gas: con la nueva estructura de Zona Fría, el cargo fijo deberá pagarse sin bonificación incluso durante los meses en los que el consumo residencial sea mínimo.