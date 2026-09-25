Zona Fría: Neuquén mantuvo el beneficio mientras otras provincias lo perdieron

La sanción del nuevo esquema de Zona Fría dejó escenarios diferentes entre las provincias argentinas. Mientras los hogares de Neuquén y la Patagonia mantendrán el beneficio del 50%, usuarios de distintas ciudades del país dejarán de estar alcanzados.

El Senado convirtió en ley este jueves la modificación impulsada por el gobierno de Javier Milei. Los cambios alcanzan a ciudades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y San Luis que habían ingresado al régimen mediante la ampliación realizada en 2021.

Neuquén consiguió preservar su situación dentro del nuevo esquema. La continuidad había sido planteada por el gobernador Rolando Figueroa durante sus gestiones ante las autoridades nacionales.

A mediados de septiembre, Figueroa se reunió en Buenos Aires con Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli. Tras el encuentro, el gobernador destacó el compromiso del Gobierno nacional para sostener la Zona Fría en Neuquén y la Patagonia.

La posición también fue respaldada desde el Congreso. La senadora Julieta Corroza dio quórum y votó a favor este jueves, mientras que Karina Maureira había acompañado el nuevo esquema durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Con la sanción definitiva, los hogares neuquinos conservarán el beneficio sobre el precio del gas domiciliario. La Patagonia quedó así dentro de la Zona Fría, mientras otras jurisdicciones perdieron las condiciones que habían sido incorporadas durante la ampliación de 2021.