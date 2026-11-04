Un camión que transportaba arena volcó este miércoles 4 de noviembre cerca de las 10 en la ciudad de Neuquén. El accidente ocurrió sobre avenida Argentina, en la intersección con Albardón, frente a la Universidad Nacional del Comahue, cuando el vehículo circulaba de norte a sur, en bajada.

Según la información preliminar, el transporte sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que obligó al conductor a realizar una maniobra para evitar un accidente de mayores dimensiones.

El accidente ocurrió frente a la Universidad Nacional del Comahue. Foto: gentileza Centenario Digital.

Ante esa situación, el chofer decidió desviar el camión hacia el sector de la barda. Sin embargo, durante la maniobra el vehículo terminó volcado sobre uno de sus laterales.

A pesar del impacto, el conductor no sufrió lesiones. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Neuquén, quienes intervinieron para asistir en el operativo.

El retiro del camión y las tareas para despejar el sector demandarán tiempo. Por ese motivo, se recomienda circular con precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.