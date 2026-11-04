El camionero que volcó con su vehículo sobre la Avenida Argentina de Neuquén, después de quedarse sin frenos, será multado junto con la empresa para la que trabaja. El municipio confirmó que el transporte circulaba sin el permiso obligatorio para vehículos de gran porte en ese sector y horario.

El siniestro ocurrió este miércoles 4 de noviembre, alrededor de las 9.40, a la altura de la sede de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC). El conductor transportaba aproximadamente 20 metros cúbicos de tierra caliza y decidió desviar el camión hacia la barda para evitar impactar contra otros vehículos o poner en riesgo a peatones.

El hombre resultó ileso y el camión ya fue retirado. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó que el test de alcoholemia dio negativo y que el conductor tenía toda la documentación en regla. Sin embargo, deberá responder por la infracción vinculada con la circulación de transporte pesado sin autorización.

Por qué multarán al camionero y a la empresa

Aunque las autoridades destacaron la decisión del conductor de desviar el vehículo hacia la barda para evitar consecuencias mayores, la circulación de camiones de gran porte por la Avenida Argentina está restringida en determinados horarios.

Baggio explicó que el transporte necesitaba contar con un permiso especial para circular por ese sector. Por ese motivo, la infracción alcanzará tanto al chofer como a la empresa responsable del vehículo.

"Es una contravención importante porque se necesita contar con el permiso correspondiente para circular por este sector", sostuvo el funcionario en diálogo con Canal 7.

El subsecretario aclaró que la sanción no se labró en el lugar del accidente porque consideraron que no era oportuno hacerlo en medio del operativo de emergencia. La multa se confeccionará posteriormente en la sede del área municipal.

La maniobra que evitó un accidente mayor

El camión transportaba tierra caliza destinada a obras en construcción y circulaba por la Avenida Argentina cuando el conductor advirtió que se había quedado sin frenos.

Ante la situación, decidió desviar el vehículo hacia el sector de la barda. La maniobra permitió evitar que el transporte continuara su recorrido sin control por una avenida con circulación vehicular.

Baggio destacó que el conductor circulaba a baja velocidad y que no se encontraron huellas de frenada en la calzada. Según explicó, la única marca detectada correspondía al desplazamiento del camión hacia la barda.

"Fue un siniestro con mucha suerte porque nadie resultó herido. Hay que destacar el accionar del conductor ante la maniobra que realizó y la cual se pudo constatar", señaló.

Debido a la pendiente del terreno, el vehículo terminó volcado sobre su costado izquierdo. El chofer debió salir por la ventana del acompañante, pero no sufrió lesiones.

Cómo fue el operativo para retirar el camión

El vuelco obligó a desplegar un operativo en el que participaron Bomberos y efectivos de la Policía de Neuquén.

Los bomberos trabajaron con una dotación y colocaron un caño de gran longitud entre el techo de la cabina y el suelo. La intervención buscó evitar que el camión se diera vuelta por completo mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Posteriormente, se solicitó una grúa que permitió colocar nuevamente el vehículo sobre sus ruedas y retirarlo del lugar.

Los trabajos para retirar el camión. Foto: Mejor Informado.

La Policía se encargó de ordenar el tránsito y realizar cortes preventivos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los vehículos que circulaban desde Parque Norte fueron desviados por la playa de estacionamiento ubicada entre ambas manos de la avenida. Desde allí, avanzaron lentamente en contramano hasta alcanzar el acceso a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Además, el municipio realizó la limpieza de la cinta asfáltica, que había quedado cubierta por la tierra caliza transportada en la batea.