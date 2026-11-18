La flamante candidata a intendenta de San Patricio del Chañar por el espacio Comunidad, Silvana Cerda, pasó por los estudios de AM550 y habló con Agustín Amado en el programa La Segunda Mañana, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 14 de febrero. En las últimas horas se confirmó que Ramón Soto también competirá por la Intendencia, pero dentro del partido Primero Neuquén.

En primer lugar contó un poco sobre ella. Es nacida y criada en la localidad neuquina, la cual eligió para formar su proyecto de vida. “Los espacios públicos siempre fueron el ámbito donde me sentía cómoda, soy abogada porque la política me impulsó a estudiar derecho y creo que hoy están dadas las condiciones para tomar este desafío. Tengo una trayectoria de 23 años en la Administración Pública, soy empleada de planta permanente y tuve el honor de ser concejal y viceintendenta”, manifestó Cerda, y dijo que “he adquirido el conocimiento para presentarme”.

“Me postulo para trabajar en la demanda que tiene nuestra población. Es una localidad que creció mucho, la industria que se instaló muy fuerte fue la frutihortícola, después en los años 90´ tuvimos una fuerte migración en zona de bodegas, hay siete muy importantes lo que hizo que haya migración masiva para ocupar esos puestos de trabajo, además de que hoy el sector del gas y el petróleo es de los más fuertes que tenemos”, sostuvo la candidata a intendenta municipal.

Dijo que su idea es “contribuir al crecimiento ordenado y establecer un rumbo porque la gente llega y lo seguirá haciendo, el tema es que no pudimos acompañar ese crecimiento de forma ordenada, con lo cual tenemos demandas insatisfechas como servicios públicos, demanda habitacional, 900 familias en lista de espera, el barrio La Costa que debemos regularizar y poder encauzar el progreso en la región donde estamos insertos”.

Por otro lado, Silvana Cerda explicó en AM550 que el municipio “es autogestivo, lo que ingresa alcanza para cubrir erogaciones”, pero advirtió que eso hoy no se ve reflejado. “Aparte de lo que se recibe por coparticipación y regalías, en 2023 había una contribución de los vecinos de más del 70%, hoy ese número está abajo del 30%, se ha perdido la confianza institucional que es algo clave”, sostuvo.

Y dijo que “los impuestos aumentaron más del 300% y no está bien la calidad del servicio, tenemos un parque automotor degradado, una solo motoniveladora para arreglar las calles, todo eso debe trabajarse, la planta potabilizadora por ejemplo no está en servicios, con lo cual debemos atender cuestiones básicas”.

La candidata a intendenta de San Patricio del Chañar comentó en La Segunda Mañana que “hay 19.000 habitantes, tenemos 6.000 viviendas y una demanda de alrededor de 800 familias. El municipio no tiene tierras disponibles”, y manifestó que “la expropiación es una herramienta legal, también la intervención del sector privado. Hay predisposición del privado para venta de tierras, pero nuestra función es tratar de brindar soluciones”.

“No podemos establecer cuestiones de sueldos, no nos compete, pero sí generar condiciones para que los vecinos tengan acceso a servicios, vivienda digna, esa función tenemos como Estado”, indicó Cerda consultada por la inequidad de salarios en diferentes sectores.

“¿Cómo devolver la confianza en el vecino? Es clave ver el estado de las cuentas y cómo podemos mejorar la calidad en los servicios, hasta que no hagamos eso al vecino le va a costar empezar a confiar”, consideró Silvana Cerda en la entrevista que brindó esta mañana, y agregó que “la idea es no aumentar impuestos y empezar a mejorar las prestaciones”.

Finalmente se refirió a la situación actual de las arcas municipales. “Todos los ingresos, o gran parte, se va en gastos corrientes, hay muchos empleados de planta política. Hubo un mal manejo de los fondos, debemos cambiar eso para hacer una gestión eficiente”, sentenció Cerda en AM550.

“Creo que el desafío es hacer convivir las industrias que tenemos, hay que fortalecer las bodegas con hotelería, gastronomía y trabajar con el sector privado”, concluyó.

La entrevista completa a Silvana Cerda