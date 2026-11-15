Neuquén licita la red de cloacas para 347 lotes en San Patricio del Chañar: invertirán $1.200 millones

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), convocó a la licitación pública N° 0011/2026 para ejecutar la red de cloacas destinada a 347 lotes en San Patricio del Chañar.

Esta obra fue proyectada para saldar la deuda social con la que se encontró el Ejecutivo de Rolando Figueroa al asumir la gestión, así como para dar respuesta al sostenido crecimiento demográfico que experimenta el departamento Confluencia.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.216.088.116 y tiene un plazo de ejecución estipulado de 180 días corridos. La contratación se realizará bajo el sistema de ajuste alzado por precio global.

Los detalles de la licitación pública

El pliego de condiciones podrá solicitarse de manera gratuita a partir del lunes 16 de noviembre a través del correo electrónico.asuntoslegalesadus@neuquen.gov.ar, o descargarse desde el portal web oficial viviendaneuquen.gov.ar.

Quienes opten por la descarga web deberán enviar de todas formas un correo a esa misma casilla para quedar incorporados al circuito de notificaciones y recibir eventuales aclaraciones.

Las empresas interesadas tendrán tiempo de presentar sus propuestas hasta el 16 de diciembre de 2026 a las 11. La recepción de los sobres cerrados se realizará en la Mesa de Entradas de la ADUS, ubicada en calle Aguado 2.130 de la ciudad de Neuquén.

La apertura de ofertas se concretará ese mismo 16 de diciembre a las 13. El acto se llevará a cabo en la Sala Felipe Sapag de la Casa de Gobierno, situada en calle Belgrano 350 de la capital neuquina.