Con el objetivo de integrar a San Patricio del Chañar al proyecto de desarrollo que lideran el intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, y el gobernador Rolando Figueroa, Ramón Soto confirmó su candidatura a la intendencia por el espacio Primero Neuquén.

El referente se sumó bajo la premisa de que “tenemos que ocupar el protagonismo que necesita nuestra comunidad tanto en la formación de sus capacidades como en el posicionamiento estratégico de nuestra localidad en el mapa del desarrollo”.

Su plataforma está enfocada en resolver la demanda de infraestructura que genera el avance de Vaca Muerta, priorizando la calidad y distribución del agua potable, la modernización de la planta de líquidos cloacales, la incorporación de tierras para nuevos barrios y un plan permanente de asfalto y ordenamiento vial sobre la Ruta 7, tomando como ejemplo el modelo de cuentas ordenadas y palabra cumplida que consolidó el crecimiento de la capital neuquina.

La propuesta de gobierno diseñada por Soto para El Chañar parte de un diagnóstico preciso sobre la aceleración demográfica y productiva que atraviesa la localidad. A estos ejes se suman la construcción de un jardín de infantes y el desarrollo de herramientas de capacitación laboral para que los jóvenes y vecinos accedan de forma prioritaria a los empleos que demanda la industria, articulando la tradicional matriz productiva de frutales, viñedos, bodegas y turismo con el dinamismo hidrocarburífero de la región.

La decisión de competir bajo el sello de Primero Neuquén surge de la voluntad de alinear la administración municipal con el modelo de planificación y obra pública con recursos propios que Gaido consolida en Neuquén Capital.

Para Soto, replicar esa dinámica de superávit presupuestario y cercanía territorial resulta clave para potenciar el crecimiento de El Chañar mediante una articulación permanente. “Mariano Gaido es el intendente que ha tomado el desafío de llevar a Neuquén Capital al lugar más trascendente del país, y tener aliados en este gran centro nos permite diseñar nuestras propias políticas y trabajar coordinadamente”, afirmó el candidato.

En la misma línea, el candidato destacó la sintonía directa con Figueroa, subrayando el valor de contar con un gobernador que conoce en profundidad las necesidades de los municipios del interior tras su paso por la intendencia de Chos Malal. “Primera vez que un intendente llega al principal cargo de nuestra provincia y viene a simplificar toda esta historia de quienes realizamos gestiones, para integrarnos en un proyecto que nos involucre a todos”, señaló.

Esta integración política y administrativa resulta fundamental para gestionar ante la provincia y la región las obras de agua, saneamiento, infraestructura vial, acceso a la tierra y formación para el empleo que San Patricio del Chañar requiere para seguir creciendo.

Detrás de esta plataforma se encuentra la trayectoria de un vecino con profundo arraigo en la comunidad, donde formó su familia junto a sus hijos Gonzalo y Julieta y desarrolló toda su carrera institucional y laboral.

Desde muy joven estuvo vinculado al consorcio de riego local y trabajó durante más de 20 años en el Banco Provincia del Neuquén, etapa que le brindó una sólida formación técnica, financiera y administrativa.

Posteriormente, ejerció dos mandatos consecutivos como intendente de San Patricio del Chañar entre 2007 y 2015, y se desempeñó como diputado provincial, roles desde los cuales consolidó su capacidad de conducción y gestión.

El regreso de Soto a la contienda electoral nació del diálogo permanente cara a cara con los vecinos, las instituciones, los emprendedores y los sectores productivos de la localidad, quienes coincidieron en la necesidad de sumar experiencia probada para conducir esta etapa de expansión.

Convencido de que el desarrollo económico debe traducirse en servicios eficientes y bienestar concreto para cada familia, el candidato asumió el compromiso de liderar una gestión cercana, presente en el territorio y respaldada por los hechos.

“Aportando la experiencia y tomando las herramientas que hoy ofrecen los nuevos tiempos, queremos estar trabajando en sintonía y coordinadamente por los intereses de los que confían en nosotros”, concluyó el referente de Primero Neuquén.











