La mañana de este lunes 19 de octubre comenzó con una fuerte lluvia que aunque duró minutos alcanzó para generar complicaciones para los conductores. Las constantes precipitaciones no dan tregua y tampoco permiten que los suelos absorban el agua.

Sumado a esto, la empresa constructora de la Gran Avenida habría pinchado un caño de conexión a uno de los pluviales más importantes de la ciudad, provocando que el agua no drene.

Desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio asistió a las zonas más complicadas por el diliuvio de esta mañana donde hubo intervenciones con maquinaria para desagotar.

"Una emergencia climática importante, fuertes lluvias en Neuquén durante toda esta semana. Desde las 8 hasta las 10 cayeron 25mm, es mucha agua, mucha lluvia. No hubo grandes complicaciones en la ciudad, los pluviales y drenajes están funcionando bien", comentó Baggio.

Sin embargo agregó que donde hubo acumulación de agua fue en calle Chubut y Félix San Martín, cerca de la obra de la Gran Avenida, ya que la empresa constructora rompió un caño de conexión al pluvial y provocó una gran inundación, sumado a la lluvia.

"Aquí estamos parados sobre un pluvial de grandes dimensiones, un pluvial muy importante que permite todo el drenaje de la ciudad, pero casualmente la conexión fue obstruida o rota producto del paso de una maquinaria, entonces estamos resolviendo en la coyuntura con equipo de motobomba", explicó.

Piden no tapar los pluviales

Baggio adelantó que el pronóstico indica 20mm acumulados en estos días, por lo cual pide paciencia en cuanto a las zonas más colapsadas donde de a poco irá drenando el agua. "Si no fuera por los pluviales que se instalaron aquí en Mosconi la verdad que tendríamos otra situación".

Agregó que en algunas bocas de tormenta hubo residuos acumulados que dificultaron el desagote, pero son situaciones que la Subsecretaría está atendiendo y respondiendo desde temprano, con Defensa Civil, Limpieza Urbana, Mantenimiento Vial y Espacios Verdes.

"Los canales pluviales de la ciudad de Neuquén tienen rejillas, alcantarillas, bocas de tormenta y eso cuando se obstruye con residuos nos genera un problema importante, por eso le pedimos empatía a los vecinos cuando tengan que sacar los residuos, que lo hagan en el cesto de residuos, que lo hagan en un contenedor pero no en la calle, no en la vereda, no en el suelo, porque esa bolsa se arrastra, se abre y termina el pluvial obstruyendo y generando acumulación de agua".

El río Neuquén al borde de su límite: cerraron áreas naturales

También se refirió al caudal del río Limay, aclarando que se encuentra en un nivel medio, a diferencia del Neuquén:

"No es en exceso para esta temporada, sí tiene caudal importante del río Neuquén, el río Neuquén tiene 500 metros cúbicos por segundo, recordemos que el límite es 600, está muy próximo a llegar a su límite, todavía no tenemos información si va a subir más o no, para eso hay que tener obviamente resguardo y cuidado en toda la zona de ribera y zona costera del río Neuquén".

Agregó que el Parque Agreste está cerrado para uso público por el peligro de las crecidas, igual que la Península Hiroki. Más allá de esto, indicó que la ciudad no presentó mayores inconvenientes por la lluvia de este lunes y se espera que el monitoreo y el trabajo en las calles continúe por la alerta amarilla.