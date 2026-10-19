Lluvia y alerta amarilla en Neuquén: cómo estará el tiempo este lunes y qué día llegarán las tormentas más fuertes

La semana comienza con lluvias e inestabilidad en Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para todo el territorio provincial durante este lunes 19 de octubre, mientras que el pronóstico anticipa varios días con precipitaciones, viento y un importante cambio de temperatura hacia la segunda mitad de la semana.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones se irán deteriorando con el correr de los días. El momento más complicado se espera para el miércoles, cuando podrían registrarse tormentas eléctricas, chaparrones y ocasional caída de granizo.

Para este lunes se esperan lluvias débiles y dispersas durante el día, con una temperatura máxima de 20 grados. El viento soplará del noreste a 29 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h.

Hacia la noche continuará la inestabilidad, con nuevas precipitaciones y una temperatura mínima de 7 grados. El viento del noreste llegará a los 30 km/h, con ráfagas de hasta 43 km/h.

El SMN advirtió que el área será afectada por lluvias de variada intensidad, con posibilidad de tormentas embebidas. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera localizada.

Continúa la inestabilidad

El martes 20 seguirá el tiempo inestable en la región, con lluvias débiles y dispersas durante el día. La temperatura máxima rondará los 19 grados, mientras que el viento del noreste alcanzará los 24 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h.

Durante la noche persistirán las condiciones inestables, con una mínima de 7 grados y ráfagas cercanas a los 28 km/h.

El miércoles 21 será la jornada de mayor atención por las condiciones meteorológicas previstas. Se esperan tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, con probabilidad de ocasional caída de granizo.

La máxima llegará a los 19 grados, con viento del este a 20 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h durante el día.

Por la noche continuarán las lluvias y los chaparrones aislados. La temperatura mínima descenderá a 6 grados y el viento del sudeste aumentará su intensidad, con velocidades de 37 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h.

El jueves 22 llegará con un cambio marcado en las condiciones del tiempo. El ingreso de aire frío provocará un descenso térmico y se mantendrán las precipitaciones en la región.

Durante el día se prevén lluvias y chaparrones continuos, con una máxima de apenas 15 grados. El viento del este soplará a 38 km/h, con ráfagas de hasta 46 km/h.

Por la noche, la mínima podría bajar a 3 grados, con viento del sudeste y ráfagas de hasta 31 km/h.

Para el viernes 23 se espera una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá cubierto, con una temperatura máxima de 17 grados y viento del este a 20 km/h, con ráfagas de hasta 22 km/h.

Durante la noche continuará el cielo cubierto, con una mínima de 7 grados y vientos más moderados.

De esta manera, Neuquén tendrá por delante varios días de lluvias e inestabilidad, con el miércoles como la jornada más complicada por la posibilidad de tormentas y granizo, y un jueves marcado por el frío. La mejora comenzaría a partir del viernes, de cara al próximo fin de semana.