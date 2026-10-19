Las condiciones meteorológicas continúan generando preocupación en la zona del arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5, donde el temporal afectó la transitabilidad en el sector del puente. Para este lunes 19 de octubre rigen alertas por lluvias y tormentas que podrían provocar un nuevo incremento del caudal.

El tránsito había sido cortado en ese tramo el domingo, debido a nuevas precipitaciones y otra crecida del arroyo. Aproximadamente a las 14 se había normalizado la situación, sin embargo ahora se advierte por complejas condiciones climáticas.

Según informó el Consorcio de Cooperación Coarco–Servipet, a cargo de la obra del Puente y Accesos Arroyo Carranza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y ocasional granizo.

Además, se encuentra vigente una alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones de variada intensidad y probabilidad de tormentas. Los valores acumulados se estiman entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, advirtieron que las nuevas precipitaciones podrían generar un incremento del caudal del arroyo Carranza y afectar las condiciones de transitabilidad en el sector de la Ruta Provincial 5.

Por este motivo, solicitaron a quienes circulen por la zona extremar las precauciones, respetar la señalización preventiva y mantenerse atentos a las próximas comunicaciones sobre el estado del arroyo y la circulación vehicular.

Desde el Consorcio indicaron que continuarán informando las novedades y posibles cambios en las condiciones del sector a través de sus canales oficiales.