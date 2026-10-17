Casa Segura ya recolectó casi 90 kilos de medicamentos en el Norte neuquino

El descarte incorrecto de medicamentos puede tener consecuencias para el ambiente y la salud. Tirarlos por el inodoro, el lavamanos o junto con los residuos domiciliarios puede contaminar el agua y el suelo, afectar los ecosistemas y contribuir a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos.

Frente a esta problemática, la iniciativa Casa Segura se desarrolla desde 2023 en la Región Sanitaria Alto Neuquén, con el objetivo de ofrecer a la comunidad una alternativa para depositar medicamentos vencidos, caducos o en desuso y garantizar su tratamiento adecuado.

En la cuarta campaña intensiva, que se realizó entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre de este año, se recolectaron 89,54 kilos de medicamentos. Del total, 62,4 kilos correspondieron a fármacos vencidos y 27,14 kilos a aquellos que se encontraban en condiciones de ser reutilizados.

Cómo surgió la iniciativa Casa Segura

El proyecto nació a partir de una inquietud de los agentes de salud que integran la Mesa de Cambio Climático y Salud Zonal, junto con el sector de Farmacia del Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal. Los equipos comenzaron a preguntarse qué información tenía la población sobre el destino que debía dar a los medicamentos que ya no utilizaba o que habían superado su fecha de vencimiento.

A partir de esa preocupación, se propuso instalar recipientes denominados Casas Seguras en establecimientos sanitarios para que los vecinos pudieran depositar allí los fármacos durante todo el año.

La campaña intensiva complementa esa tarea permanente con acciones de difusión, recorridas y recolección en las distintas comunidades. De esta manera, los equipos de Farmacia y de las áreas programa buscan acercar la iniciativa a la población y promover prácticas de descarte responsables.

Qué hacen con los medicamentos recolectados

Una vez reunidos, los medicamentos pasan por un proceso de clasificación para determinar su destino. Según el procedimiento informado por el programa, los fármacos que se encuentran en condiciones de ser reutilizados se guardan para su posterior uso, mientras que los vencidos o caducos se eliminan de manera segura mediante una empresa tratadora.

La iniciativa surgió desde los agentes de salud que integran la Mesa de Cambio Climático y Salud Zonal, junto con el sector de Farmacia del Hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal - Foto: Neuquén Informa

La campaña también incluyó la separación de cartones, que fueron trasladados al punto de reciclado municipal de Chos Malal, y la entrega de botellas de amor llenas de plástico.

Así, la propuesta incorpora otras prácticas de recuperación de materiales y reducción de residuos, además de la gestión específica de los medicamentos.

Qué riesgos tiene tirar medicamentos a la basura o al desagüe

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los medicamentos vencidos o en desuso requieren una gestión adecuada por los riesgos que puede generar su eliminación incorrecta.

Cuando estos productos se descartan en inodoros, lavamanos o residuos comunes, sus componentes pueden llegar al ambiente y afectar el agua, el suelo y los organismos que viven en esos ecosistemas. Algunos antimicrobianos, además, pueden contribuir a generar condiciones que favorezcan la resistencia a estos medicamentos.

Por eso, la iniciativa apunta a que los vecinos no acumulen indefinidamente los fármacos que ya no necesitan ni los eliminen por vías inadecuadas, sino que recurran a los dispositivos habilitados por el programa.

Qué hospitales participan en el norte neuquino

Casa Segura cuenta con la participación de todas las áreas programa de la Región Sanitaria Alto Neuquén y de los hospitales de Chos Malal, El Cholar, Buta Ranquil, Tricao Malal, Andacollo y Las Ovejas, además del Centro de Salud de Barrancas.

La presencia del programa en estos establecimientos permite sostener la recepción de medicamentos durante todo el año y reforzar la concientización en las distintas localidades de la región.

Información útil:

Aquellas personas que tengan medicamentos vencidos o en desuso pueden consultar en los establecimientos de salud participantes por la disponibilidad y ubicación de los recipientes Casa Segura. Se recomienda verificar los puntos de recepción y horarios específicos en cada centro de salud.