En la rueda escondía 384 medicamentos veterinarios: así descubrieron a un camionero argentino en la frontera con Chile

Un camionero argentino intentó ingresar a Chile con 384 cajas de medicamentos veterinarios escondidas dentro de una rueda de repuesto. El cargamento fue descubierto en el complejo fronterizo Los Libertadores, uno de los principales cruces terrestres entre Argentina y Chile.

El hallazgo se produjo durante el control del camión en el portal radiológico. Las imágenes del escáner mostraron formas que no coincidían con el contenido habitual de uno de los neumáticos ubicados debajo del chasis.

En total, eran 384 envases ocultos dentro de la rueda de auxilio.

Los fiscalizadores de la Aduana de Chile retiraron la rueda para revisarla. Al abrirla encontraron los medicamentos distribuidos dentro del neumático.

El camión llevaba dos tipos de medicamentos veterinarios

El procedimiento permitió recuperar 191 frascos de MV Chinfield de 50 mililitros y 193 frascos de Diuretic, también de 50 mililitros. En total, eran 384 envases ocultos dentro de la rueda de auxilio.

Según los antecedentes de la causa, MV Chinfield es un estimulante cardiorrespiratorio utilizado en medicina veterinaria. También puede emplearse para dopar caballos de carrera, de acuerdo con la investigación.

El segundo producto tiene propiedades diuréticas. Su utilización también puede estar vinculada con intentos de modificar los resultados de controles antidopaje.

La mercadería fue valuada en más de 9.000 dólares.

El conductor fue identificado con las iniciales M.A.G. Ante los funcionarios, habría señalado que los productos habían sido enviados mediante una encomienda desde Buenos Aires hacia Mendoza.

La investigación estableció que los medicamentos fueron ocultados en Mendoza dentro de la rueda de repuesto, en una vulcanización. El camionero también habría indicado quién debía recibir la carga una vez que llegara a Santiago de Chile.

El conductor aceptó pagar una reparación económica

Tras el procedimiento, el Ministerio Público de Chile puso al conductor a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. Allí fue formalizado por el delito de contrabando.

El fiscal Rodolfo Robles Mora, con la conformidad del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, propuso un acuerdo reparatorio. El camionero aceptó pagar en cuotas una suma equivalente al doble del valor de la mercadería incautada.

El monto supera los 16 millones de pesos chilenos. La causa quedó suspendida hasta que complete el pago acordado.

El tribunal también ordenó el comiso y la destrucción de los medicamentos. El procedimiento quedó a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile.

El caso tuvo lugar en uno de los pasos utilizados para el tránsito internacional entre Argentina y Chile, una vía relevante para los viajes y el transporte de cargas desde la región norte de la Patagonia hacia territorio chileno.