El pasado 23 de septiembre una situación de contaminación generó gran alerta en Neuquén tras el hallazgo de 32 kilos de medicamentos vencidos tirados en un contenedor del centro de la ciudad.

El hallazgo se dio cuando un inspector de tránsito realizaba una recorrida por la zona y advirtió la presencia de una gran cantidad de medicamentos en un contenedor. Los medicamentos estaban dentro de sus cajas y que incluso algunos permanecían en los envases. Fueron encontrados en dos puntos de calle San Martín: uno en la intersección con Río Negro y otro con Chubut.

En total, se recolectaron 32 kilos de medicamentos distribuidos en 12 bolsas, que fueron retirados con la intervención de la empresa encargada de la gestión de residuos patógenos para garantizar su disposición segura.

Dónde llevar medicamentos vencidos o que no se usan

Tras la situación, los profesionales explicaron qué se debe hacer en caso de tener medicamentos que no sirven y no se sabe dónde guardarlos. En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Claudia Mellao, auxiliar de farmacia, comentó cómo se procede ante esta situación.

"La fecha de vencimiento del medicamento siempre vence el último día, a no ser que tenga un numerito que diga el 10 del 10 del 2026. Se tiene que consumir hasta ahí por una cuestión de trazabilidad del medicamento", explicó la profesional que trabaja en el Centro de Salud Almafuerte.

En cuanto a los contenedores específicos para medicamentos, indicó que son justamente "para prevenir esto, para prevenir la contaminación ambiental y el riesgo que corre de que cualquier usuario en el mismo, en la casa o en la vía pública, que encuentre un medicamento es riesgoso. Nosotros estamos haciendo en salud pública un proyecto de esto porque no estaba este buzón de medicamentos vencidos. Entonces empezamos la campaña el primero de septiembre", indicó.

El centro de salud Almafuerte armó este buzón para que los vecinos puedan dejar esa medicación vencida ahí, ya que muchas veces no saben dónde llevarla. "Se encendió esta campaña para conciertizar a la gente de lo importante que es descartar el medicamento que está en la casa, que no lo usa, descartarlo donde corresponde", agregó Mellao.

Además explicó que luego el centro se encarga de descartarlos y decomisarlos como corresponde, ya que son residuos patológicos que no pueden ser manipulados por cualquier persona.

"Lo que se tiene que hacer es descartarlo en el momento que uno ya pasó la fecha de vencimiento y no lo tendría que tomar. No corresponde, o sea, no corresponde porque hay que descartarlo directamente".

"Con esta intención lo hicimos con mi compañera, de que se repliquen todos los centros de salud. Y está buenísimo ahora lo que van a hacer en el norte de Neuquén por la parte de salud pública para que todos sepamos y todos concienticemos a la gente de lo importante que es tener un medicamento vencido en la casa, un medicamento que no usa, porque es riesgoso para todos", finalizó Mellao.

Además comentó que en caso de que no los utilicen también pueden acercarlos ya que alguien puede necesitarlos, siempre y cuando no estén dañados y estén en su blister, para que se pueda corroborar la trazabilidad y la proveniencia.

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