Tras casi dos horas a oscuras, restablecieron el servicio eléctrico en Junín de los Andes. El suministro se había interrumpido minutos después de las 19 de este miércoles 23 de septiembre y volvió cerca de las 21:30.

Fuentes consultadas por Mejor Informado indicaron que cerca de las la situación se había normalizado. Una buena noticia en una jornada ajetreada: en total fueron siete horas sin luz.

Otras cinco horas de cortes

Más temprano, hubo un corte que se extendió alrededor de cinco horas y afectó no sólo a la ciudad de Junín de los Andes, sino también a las áreas rurales aledañas.

Según publicó el portal Info Los Andes, la interrupción del suministro comenzó con un microcorte que luego derivó en el corte general. El inconveniente se originó en el sistema de 33 kilovoltios (kv) que abastece a la localidad desde la estación Pío Proto.

Pero en medio de la noche cerrada sobre la localidad neuquina, personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) logró solucionar el inconveniente. Algo vital para que la población cuente con iluminación y puede mantenerse comunicada mientras rige una alerta meteorológica por lluvias persistentes, viento y probabilidad de nevadas.