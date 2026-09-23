Junín de los Andes permanece sin luz desde antes del mediodía de este martes 23 de septiembre, debido a una interrupción que afecta la línea de 33 kV que abastece a la localidad y a distintos sectores del área rural.

Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) trabaja en el lugar para localizar el inconveniente y avanzar con la reenergización del sistema. Por el momento no se determinó cuál fue la falla que provocó el corte, por lo que tampoco existe un horario estimado para el regreso del suministro.

La interrupción se registra mientras la zona cordillerana atraviesa una jornada de condiciones meteorológicas adversas, en el marco de un alerta roja por temporal. El escenario climático agrega complejidad a las tareas que se desarrollan en distintos puntos de la región.

Qué se sabe hasta ahora sobre el corte

De acuerdo con la información proporcionada por el portal InfoLosAndes por personal de la institución, la afectación se concentra en la línea de 33 kV, dejando sin suministro eléctrico a la ciudad de Junín de los Andes y a sectores rurales vinculados al sistema.

Las cuadrillas del EPEN se encuentran abocadas a identificar el punto de la falla. Una vez localizado el inconveniente, podrán avanzar con las tareas necesarias para recuperar progresivamente el servicio.

Hasta que finalicen esas tareas, no se informó un horario concreto de restitución. Por eso, cualquier estimación sobre cuándo volverá la electricidad sería prematura.

El temporal suma complejidad al operativo

El corte se produce durante una jornada marcada por condiciones meteorológicas severas en la cordillera neuquina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un sistema de monitoreo permanente sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos. En situaciones de temporal, las tareas sobre infraestructura eléctrica pueden verse condicionadas por viento, precipitaciones, nieve, hielo u otras dificultades propias del área cordillerana.

En episodios anteriores registrados en Neuquén, las cuadrillas del EPEN debieron intervenir sobre líneas eléctricas afectadas por fenómenos meteorológicos. En julio, por ejemplo, el organismo normalizó el servicio en localidades del norte provincial luego de reparar una línea de 33 kV que había quedado fuera de servicio por la caída de un árbol.

Una infraestructura clave para Junín de los Andes

El suministro eléctrico de Junín de los Andes forma parte de una red que EPEN viene ampliando y reforzando ante el crecimiento de la demanda en la región de los Lagos del Sur.

En julio de 2026, el organismo participó de una obra que permitió incorporar el servicio eléctrico y alumbrado público para más de 450 familias de la Urbanización 461 Lotes de Junín de los Andes. La intervención incluyó nuevos centros de transformación y tendido de líneas de baja tensión.

Además, el EPEN tiene en marcha un proyecto de ampliación de la Estación Transformadora Pío Protto, una infraestructura que permitirá fortalecer el abastecimiento de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y localidades y parajes de su área de influencia. El proyecto contempla nuevas celdas de 33 kV y un transformador de potencia de 30 MVA.

Esto permite dimensionar que la interrupción actual no ocurre de manera aislada respecto de la infraestructura energética de la zona: el sistema atraviesa un proceso de expansión para acompañar el crecimiento urbano, turístico y productivo.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Mientras continúan los trabajos, los vecinos de Junín de los Andes y de las zonas rurales afectadas deberán esperar la comunicación del EPEN para conocer la evolución de la situación.

Por ahora, el dato central es que no existe un horario oficial de restitución. El momento de regreso del servicio dependerá de que las cuadrillas puedan localizar la falla y completar las tareas necesarias para volver a energizar la línea.

Ante un corte prolongado, resulta conveniente mantener desenchufados los equipos eléctricos sensibles hasta que el suministro se normalice y verificar el estado de los artefactos una vez restablecida la energía.

El servicio continúa bajo seguimiento

El EPEN mantiene personal trabajando para determinar el origen de la interrupción y recuperar el suministro eléctrico en Junín de los Andes.

Hasta el momento, la causa del corte no fue determinada y tampoco existe una hora confirmada para el restablecimiento. La próxima actualización será clave para saber si la falla ya fue localizada, qué trabajos deberán realizarse y cuándo podrá volver la electricidad a la ciudad y a los sectores rurales afectados.