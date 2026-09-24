Un corte total de energía afecta al Norte neuquino en medio de la alerta roja por el temporal

Cerca de las 21 de este miércoles 23 de septiembre, un corte total de luz afectaba a todo el Norte neuquino. La falta de servicio se debe a que la línea de 132 kilovoltios (kv) salió de servicio.

Fuentes consultadas por Mejor Informado explicaron que la línea de 132 kv que salió de servicio comprende el área que va desde el yacimiento hidrocarburífero Puerto Hernández con Filo Morado. La interrupción del suministro está vinculada a las condiciones climáticas.

Como primera medida, los operarios intentarán hacer una prueba en vacío para intentar restablecer el suministro de electricidad. En caso de no tener éxito, deberán recorrer la línea para encontrar la falla y repararla.

Más temprano, medios chosmalalenses habían informado que el servicio se vio interrumpido a partir de las 20:30. El corte cobra especial dimensión en medio de la alerta roja que rige para distintas regiones de la provincia de Neuquén a raíz de las lluvias persistentes, vientos y probabilidad de nevadas.

Cómo estará el pronóstico en el Norte neuquino para las próximas horas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias para las primeras horas de este jueves para distintas localidades del Norte neuquino. En medio de ese panorama, aguardan que se restablezca el suministro elléctrico.

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