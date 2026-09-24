Tras casi ocho horas a oscuras, restablecieron el servicio eléctrico en Junín de los Andes

Tras casi dos horas a oscuras, restablecieron el servicio eléctrico en Junín de los Andes. El suministro se había interrumpido minutos después de las 19 de este miércoles 23 de septiembre y volvió cerca de las 21:30.

Fuentes consultadas por Mejor Informado indicaron que la situación se había normalizado. Una buena noticia en una jornada ajetreada: fueron casi ocho horas sin luz.

El primer apagón se registró a las 11:27 en la línea de 33 kV que abastece a la localidad desde la Estación Pío Proto del EPEN. Se extendió por casi 5 horas en plena alerta roja por temporal cordillerano.

Tras un breve restablecimiento, a las 19:02 se produjo el segundo corte total, iniciado con un microcorte que derivó en una interrupción general del mismo sistema, con una duración de unas 3 horas

El corte no sólo afectó a la ciudad de Junín de los Andes, sino también a las áreas rurales aledañas.

Según publicó el portal Info Los Andes, la interrupción del suministro comenzó con un microcorte que luego derivó en el corte general.

Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) logró solucionar el inconveniente en medio de una alerta meteorológica por lluvias persistentes, viento y probabilidad de nevadas.