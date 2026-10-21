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Circular con precaución

Bajó el caudal del arroyo Carranza y restablecieron la circulación en la Ruta 5

Restablecieron la circulación en la Ruta 5, a la altura del puente sobre el arroyo Carranza, tras la disminución del caudal. Sin embargo, advirtieron que podrían aplicarse nuevos cortes preventivos si vuelve a crecer el curso de agua.

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Por Redacción Neuquén
Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 10:29
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La Ruta Provincial 5 volvió a estar habilitada este miércoles luego de permanecer totalmente cortada por la crecida del arroyo Carranza.

La circulación vehicular sobre la Ruta Provincial 5 fue restablecida este miércoles 21 de octubre, luego de que disminuyera el caudal del arroyo Carranza. La habilitación se produjo a la altura del puente sobre el curso de agua, después de que la crecida obligara a interrumpir totalmente el tránsito durante la mañana.

La información fue comunicada por Vialidad Provincial a las 9:07, desde donde solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar tanto la señalización como las indicaciones del personal que trabaja en el sector.

Desde el organismo provincial señalaron que, ante un nuevo incremento del caudal del arroyo Carranza, podrían implementarse cortes preventivos e intermitentes para garantizar la seguridad de quienes transitan por la ruta.

La Ruta Provincial 5 es una conexión importante entre Añelo y Rincón de los Sauces. Durante los últimos días, las intensas lluvias y las crecidas del arroyo generaron complicaciones en el sector y obligaron a modificar las condiciones de circulación en distintas oportunidades.

Aunque el tránsito había sido habilitado anteriormente de manera asistida, el deterioro de las condiciones llevó a disponer una interrupción total del paso durante la mañana de este miércoles.

Vialidad Provincial recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las próximas actualizaciones oficiales, ya que la transitabilidad dependerá de la evolución del caudal y de las condiciones de seguridad en la zona del puente Carranza.

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