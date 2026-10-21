La circulación vehicular sobre la Ruta Provincial 5 fue restablecida este miércoles 21 de octubre, luego de que disminuyera el caudal del arroyo Carranza. La habilitación se produjo a la altura del puente sobre el curso de agua, después de que la crecida obligara a interrumpir totalmente el tránsito durante la mañana.

La información fue comunicada por Vialidad Provincial a las 9:07, desde donde solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar tanto la señalización como las indicaciones del personal que trabaja en el sector.

Desde el organismo provincial señalaron que, ante un nuevo incremento del caudal del arroyo Carranza, podrían implementarse cortes preventivos e intermitentes para garantizar la seguridad de quienes transitan por la ruta.

La Ruta Provincial 5 es una conexión importante entre Añelo y Rincón de los Sauces. Durante los últimos días, las intensas lluvias y las crecidas del arroyo generaron complicaciones en el sector y obligaron a modificar las condiciones de circulación en distintas oportunidades.

Aunque el tránsito había sido habilitado anteriormente de manera asistida, el deterioro de las condiciones llevó a disponer una interrupción total del paso durante la mañana de este miércoles.

Vialidad Provincial recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las próximas actualizaciones oficiales, ya que la transitabilidad dependerá de la evolución del caudal y de las condiciones de seguridad en la zona del puente Carranza.