Inestabilidad persistente y lluvias moderadas marcarán el rumbo del miércoles 21 de octubre en Neuquén

La provincia de Neuquén atravesará este miércoles 21 de octubre una jornada dominada por la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones moderadas a débiles, alta presencia de humedad y episodios de actividad eléctrica dispersos entre el norte, el centro y la franja cordillerana. El aire húmedo se mantendrá firme sobre el territorio, amortiguando los vientos fuertes habituales y dando paso a un ambiente templado pero predominantemente fresco y nuboso.

Neuquén capital: humedad elevada y lloviznas intermitentes

En la zona del Alto Valle, la capital neuquina registrará un día gris y cargado de humedad. Se prevén lloviznas y lluvias ligeras intermitentes, con mayor probabilidad durante las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. El viento soplará en forma suave desde el sector este a sudeste con velocidades promedio de 8 a 10 km/h, aportando calma pero manteniendo el ambiente fresco.

Zapala: precipitaciones débiles y ambiente frío en la zona central

El centro de la provincia mostrará marcas térmicas acotadas, oscilando entre los 8°C de mínima y los 12°C de máxima. Predominarán los cielos totalmente cubiertos con lloviznas dispersas a lo largo de la jornada y probabilidad de episodios inestables hacia la tarde. Las brisas serán leves y no se aguardan ráfagas de consideración.

Chos Malal: tormentas aisladas y chubascos en el norte provincial

Para la región del norte neuquino, el pronóstico indica la continuidad de chubascos e inestabilidad con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima cercana a los 14°C. El viento se mantendrá moderado, variando entre los 10 y 16 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias cordilleranas y leve descenso térmico

En la cordillera sur, la jornada se presentará fría e inestable. Se esperan precipitaciones de variada intensidad y un cielo cubierto. Las temperaturas rondarán los 2°C de mínima y los 11°C de máxima, con vientos muy suaves de montaña y baja visibilidad en tramos ruteros por la persistencia de nubes bajas y lloviznas.

Villa La Angostura: humedad constante y aire fresco en la zona de lagos

Un panorama similar afectará a Villa La Angostura, donde las lluvias y chaparrones débiles predominarán durante todo el día. Se proyecta una mínima de 1°C y una máxima de 10°C, acompañada de calma ambiental respecto al viento y un alto índice de humedad, ideal para extremar las precauciones al conducir por la Ruta Nacional 40.