Centenario se alista para los festejos por su 104° aniversario: gastronomía, música y desfiles

Centenario se alista para los festejos por su 104° aniversario que se desarrollará los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre. Habrá gastronomía, artistas regionales y desfiles que conformarán la grilla de actividades en un nuevo cumpleaños de la localidad neuquina.

Sobre este tema habló con Pancho Casado en AM550 el intendente Esteban Cimolai, quien expresó que “esperamos que el tiempo acompañe, hemos recuperado el aniversario en el centro cívico que es el lugar tradicional donde siempre se realizó”.

Durante tres días, habrá escenarios con artistas locales y regionales, como también así un trabajo con feriantes y productores en la plaza San Martín aledaña al edificio municipal.

“Pudimos recuperar el aire financiero en la Municipalidad, tenemos $45.000 millones que se destinaron a obras de servicios, son 5.000 conexiones domiciliarias de gas, obras cloacales para abastecer a 18.000 familias, un plan de energía eléctrica y venimos solucionando el tema de falta de agua en épocas de calor con la instalación de un nuevo tanque cisterna de 3.000.000 de litros”, detalló el jefe comunal en AM550.

En el mismo sentido comentó: “Estamos con pavimento próximos a terminar el casco viejo, el asfalto del sector de los bomberos y vamos a licitar 500 cuadras más y 1.000 metros de cordones cuneta”.

Cimolai sostuvo que las lluvias generan complicaciones pero que, más allá de eso, el Ejecutivo trabaja para dar soluciones con obras pluviales.

“El deterioro de las calles es porque en años anteriores no se hizo ningún tipo de mantenimiento, algo que nosotros estamos haciendo prácticamente todos los días. Nunca se hizo un estudio hídrico o de niveles en Centenario”, dijo el intendente.

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