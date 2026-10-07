Estudiantes de la EPET 20 desarrollaron una página web para evaluar la movilidad sustentable en la región, en el marco del proyecto de la Defensoría del Pueblo y ANIDE.

El mismo es para estudiar la movilidad sustentable en el área metropolitana de la Confluencia. Para ello, los alumnos de la EPET N° 20 desarrollaron un sitio web interactivo para que los vecinos puedan realizar sus reclamos y sugerencias sobre la movilidad activa (a pie, en bicicleta y movilidad reducida).

Se trata de un insumo clave para el diagnóstico que lleva adelante la Mesa de Movilidad Sustentable que permitirá elaborar propuestas de políticas públicas con sustento en la comunidad.

Thiago Ledesma, Santiago Huechepan y Joaquín Sánchez, estudiantes con orientación técnica en programación de la E.P.E.T N°20, concluyeron sus prácticas profesionalizantes durante las que trabajaron en una herramienta digital participativa, de uso sencillo y ágil, que permitirá no sólo relevar propuestas de mejora en la infraestructura urbana sino también sugerencias e ideas hacia la ciudad que la comunidad desea.

En la presentación final de la propuesta interactiva estuvieron presentes Gustavo Pereyra y Emmanuel Guagliardo, por la Defensoría del Pueblo; Joaquín Perrén, por ANIDE; y Jaime Marino y Luciana Montero, por la Mesa de Movilidad Sustentable.

Tomas Silveira, Belen Maccarini, Carolina Diaz Navas, del equipo de ANIDE, acompañaron a los estudiantes durante su experiencia en las prácticas.

De qué se trata el proyecto

La propuesta, denominada “Ciencia aplicada y participación comunitaria para la generación y gestión de información sobre movilidad urbana en Neuquén, Centenario y Plottier”, es dirigida por el doctor en Geografía Germán Gabriel Pérez y forma parte de los cinco proyectos seleccionados en la convocatoria Ciencia en Territorio.

La iniciativa contempla un relevamiento cuali-cuantitativo que permitirá conocer la experiencia de quienes utilizan el transporte público, se movilizan en automóvil particular, utilizan bicicleta o realizan sus desplazamientos a pie. La información permitirá abordar la movilidad desde una perspectiva integral y construir una herramienta que pueda sostenerse en el tiempo.

El proyecto prevé una primera etapa de trabajo con especialistas y equipos que ya desarrollan acciones vinculadas con la movilidad, la seguridad vial, la inteligencia artificial aplicada al transporte y otras áreas relacionadas. Posteriormente, se realizará un relevamiento en las ciudades involucradas para conocer las percepciones y experiencias de la población.

La intención es que los resultados no queden circunscriptos a una investigación, sino que puedan conformar un sistema de información que se actualice y permanezca accesible.

La iniciativa surgió a partir de la observación de las dificultades que presenta la movilidad cotidiana en la Región Confluencia y de la necesidad de incorporar una mirada científica al análisis de una problemática que atraviesa a distintas localidades.