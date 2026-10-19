Centenario festejó los 104 años con anuncios de 49 obras en ejecución en la ciudad

La localidad de Centenario, en la provincia del Neuquén, celebró el último fin de semana su aniversario número 104 con anuncios de obras de infraestructura y de servicios públicos esenciales que se llevarán adelante durante los próximos meses.

El intendente Esteban Cimolai expresó en el programa La Segunda Mañana que se emite en AM550 que “Centenario tiene 49 obras en ejecución en conjunto con la provincia, pero nosotros en total tenemos 86 obras que vamos ejecutando y vamos a sumar más obras como se anunció ayer”, y afirmó que “estamos contentos porque sabíamos que el punto de partida había sido muy complejo, era una localidad con complicaciones y demoras en los servicios”.

En ese sentido detalló: “Al día de hoy llevamos invertidos más de $40.000 millones en servicios esenciales, hablamos de gas para 5.000 familias, cloacas para 18.000 conexiones domiciliarias, un plan de energía eléctrica para llegar a 2.000 lotes y la cuestión del agua tratando de resolver el déficit persistente”.

“Hubo plantas modulares en distintos puntos y estamos por empezar la instalación de un tanque cisterna de tres millones de litros para Centenario”, manifestó el intendente Cimolai en AM550.

El jefe comunal comentó que “venimos en un programa pluvioaluvional importante, ayer tuvimos la noticia que vamos a cofinanciar con la provincia la Avenida Traful que había quedado inconclusa. Estamos muy contentos porque era impensado que a esta altura pudiéramos concretar eso que es importante”, y sentenció: “Trabajamos en la limpieza de desagües, canales de riego, reparaciones que hacía tiempo no se hacían”.

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