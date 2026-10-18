Centenario cumplió 104 años: Figueroa anunció obras y una inversión de $4.000 millones

Centenario celebró este domingo sus 104 años de vida institucional con anuncios de nuevas obras y un repaso de los proyectos de infraestructura que se encuentran en marcha. El acto central, realizado frente a la plaza San Martín, fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai.

Según informó el Ejecutivo provincial, actualmente se contabilizan 19 obras terminadas, 15 en ejecución y otras 15 con financiamiento previsto en el proyecto de Presupuesto 2027.

“Nunca nadie hizo 49 obras en forma simultánea en Centenario”, afirmó Figueroa durante su discurso. El mandatario señaló además que en toda la provincia se encuentran contempladas 1.075 intervenciones.

“Nunca nadie hizo 49 obras en forma simultánea en Centenario”, afirmó Figueroa durante su discurso.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la firma de un convenio para destinar $4.000 millones a la resolución hidráulica, pavimentación y obras complementarias de la avenida Lago Traful, entre Atahualpa Yupanqui y Formosa, en el barrio Sarmiento.

El aporte provincial será no reintegrable y se canalizará a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

El plan para llegar a 1.000 cuadras

Figueroa aseguró que actualmente se trabaja sobre 500 cuadras y anticipó una segunda etapa por una cantidad similar.

“Vamos a hacer otras 500 para llegar a 1.000”, señaló y explicó que previamente fue necesario avanzar con redes de cloacas, agua y otros servicios para posteriormente ejecutar la pavimentación.

Entre las obras viales ya terminadas se encuentra la duplicación de calzada de las rutas provinciales 7 y 51.

El gobernador también anticipó un nuevo cruce en la intersección de las rutas 67 y 22. Según indicó, el proyecto ya se encuentra en proceso de licitación y los trabajos vinculados con los distintos pasos entre rutas comenzarían antes de finalizar el año.

También están en ejecución el puente de calle 7 hacia la Isla El Porvenir, el cruce vehicular de calle 1 y trabajos de pavimentación en los barrios 173 Viviendas y Ruca Niyeu.

El acto central, realizado frente a la plaza San Martín, fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai.

Escuelas, salud y seguridad

La infraestructura educativa ocupa otra parte de los proyectos. Entre las obras terminadas se encuentra el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°360, mientras que la construcción de la EPET N°29 supera el 70% de avance.

También continúan la ampliación de la Escuela Primaria N°13, la construcción del Jardín N°84 en la Segunda Meseta y un nuevo Centro de Desarrollo Infantil.

Para 2027 está previsto incorporar financiamiento destinado a la EPET N°2 y al CPEM Colonia Nueva Esperanza.

En seguridad, el presupuesto contempla el Complejo de Seguridad La Meseta y otro en el sector del Autódromo. Además, continuará la ampliación de la Unidad de Detención N°11, que registra un avance del 80%.

En materia sanitaria se proyectan un Centro de Día de 515 metros cuadrados, los centros de salud La Ruca y del barrio Eluney, otro establecimiento en el sector del Autódromo y una remodelación destinada al servicio de guardia del Hospital de Centenario.

Centenario celebró este domingo sus 104 años de vida institucional.

Un complejo habitacional para personas mayores

Otro de los proyectos anunciados contempla la construcción de un espacio destinado a personas mayores.

“Estamos trabajando en Centenario para ejecutar un complejo con 32 lugares donde puedan vivir personas mayores, con pileta de natación, huerta y biblioteca”, explicó Figueroa.

Según indicó, la licitación está prevista para esta semana.

Agua, electricidad, gas y saneamiento

El gobernador confirmó además que se avanzará con una nueva línea de alta tensión destinada a abastecer distintos lotes de la Meseta.

Entre las intervenciones previstas también mencionó redes de agua potable, desagües pluviales, limpieza de cauces del río Neuquén y un diagnóstico y plan de riego y drenaje para Centenario y Vista Alegre.

En paralelo, continúa la ampliación de la Planta Potabilizadora Mari Menuco. Figueroa indicó que la obra demanda una inversión de USD 42 millones y permitirá ampliar el abastecimiento para Centenario, Plottier, Vista Alegre y Neuquén.

También avanzan el colector cloacal de calle 20, las cloacas de calle Cavalli, el sistema de bombeo Choconcito y diferentes redes de gas en la Segunda Meseta.

El acto central, realizado frente a la plaza San Martín, fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai.

Cimolai: “Lo mejor está por venir”

El intendente Esteban Cimolai destacó el acompañamiento provincial y aseguró que se destinaron más de $41.000 millones a obras de servicios en la localidad.

“Si en tan solo dos años y medio de gestión pudimos casi ponernos al día con los servicios esenciales, llegó el momento de que venga el asfalto, de que venga el cordón cuneta, de que vengan las plazas, los parques lineales”, sostuvo.

El jefe comunal anticipó además el programa “Mi barrio, mi plaza”, que buscará dotar de un espacio verde a cada sector de la ciudad y que ya cuenta con cinco plazas como experiencia inicial.

Figueroa anunció además la futura construcción de un paseo ribereño, la parquización y forestación del Autódromo y un nuevo Registro Civil. Al mismo tiempo, pidió preservar las chacras y las tierras productivas de Centenario y evitar modificaciones normativas que afecten esos sectores.