El Centro Termal Caviahue lanzó un 50% de descuento: cuánto salen los tratamientos de bienestar y belleza

El Centro Termal Caviahue ofrece un 50% de descuento en distintos tratamientos y servicios de bienestar hasta el próximo 30 de septiembre inclusive. La promoción, impulsada por el Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), busca acercar sus propuestas tanto a residentes como a turistas.

La oferta incluye alternativas vinculadas al cuidado personal, la relajación y la belleza, con tratamientos que aprovechan las propiedades del recurso termal de Caviahue.

Entre los servicios incluidos aparecen opciones de masoterapia, tratamientos faciales y corporales, propuestas de belleza y diferentes alternativas pensadas para el descanso y el bienestar.

Los tratamientos incluidos y sus valores promocionales

Dentro de la promoción se encuentran los siguientes servicios con descuento:

Masaje Total: $23.000

Masaje Local: $17.000

Terapia Geotermal: $25.750

Máscara Facial: $19.950

Belleza Facial Integral: $26.750

Belleza Corporal Integral: $40.500

Tratamiento Capilar: $21.500

Spa de Manos: $27.000

Piernas Cansadas: $27.000

Anticelulítico: $23.250

La iniciativa forma parte de las acciones del Eproten para fortalecer la propuesta termal y facilitar el acceso a sus servicios durante la temporada.

La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre inclusive en el Centro Termal Caviahue, con el descuento aplicado sobre los tratamientos incluidos en la propuesta.