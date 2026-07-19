La experiencia que posiciona a Copahue entre las termas más exclusivas del mundo

Mientras la nieve cubre la cordillera y el imponente volcán Copahue domina el paisaje, las aguas mineromedicinales emergen a temperaturas de entre 36 y 40 grados, creando un contraste natural que convierte a este rincón de la Patagonia en uno de los destinos termales más extraordinarios del planeta.

La propuesta Termas Nieve permite disfrutar de un fenómeno que solo existe en Argentina, Japón e Islandia, posicionando a Copahue como un destino de nivel internacional para quienes buscan experiencias auténticas de bienestar en plena temporada invernal.

El programa ofrece tres circuitos terapéuticos diseñados para revitalizar cuerpo y mente. El Circuito Termal Aire combina una inmersión en la Laguna del Chancho con sesiones de vapor natural; el Circuito Termal Tierra incorpora una inmersión sulfurosa para potenciar las propiedades terapéuticas de las aguas; mientras que el Circuito Termal Fuego une la inmersión sulfurosa con baños de vapor, brindando una experiencia intensa y profundamente relajante.

Cada circuito tiene un valor de $50.000 y puede adquirirse en el Centro Termal Caviahue, ubicado sobre la avenida Ricardo Beaulieu. Previamente, todos los visitantes deben completar una declaración jurada obligatoria y la facturación se realiza directamente en el establecimiento.

La experiencia termal se complementa con la amplia oferta turística del destino. Las agencias locales organizan excursiones en vehículos oruga, travesías en motos de nieve y diversas actividades para descubrir los paisajes invernales de la región.

A pocos kilómetros, Cerro Caviahue Ski Resort invita a disfrutar de la nieve con 13 medios de elevación, 22 pistas distribuidas en 325 hectáreas esquiables y una moderna escuela de esquí y snowboard para todas las edades. Además, durante toda la temporada se desarrollan eventos deportivos y recreativos como el Rugby Extreme, la Copa Snow Polo, el Festival Ambiental Eco Caviahue y las tradicionales bajadas de antorchas.

La combinación de aguas termales, nieve, montaña, bosques milenarios de araucarias y actividades de invierno convierten a Copahue en un destino sin equivalentes en Sudamérica.

Con Termas Nieve, Neuquén vuelve a mostrar al mundo uno de sus mayores tesoros naturales: una experiencia exclusiva que solo puede vivirse en Argentina, Japón e Islandia, y que encuentra en Copahue uno de sus escenarios más espectaculares.





