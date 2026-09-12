Días atrás, el Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) celebraron un convenio para profundizar el estudio de las comunidades algales presentes en las lagunas termales de Copahue. Este sábado, Matías Ramos de EPROTEN explicó cuáles son las características de las algas que se desarrollan en las aguas cálidas y qué beneficios podrían aportar en el tratamiento y prevención de enfermedades dérmicas.

Un recurso natural único que despierta interés científico

Las algas que crecen en las lagunas termales de Copahue son desde hace años uno de los recursos más valorados por quienes llegan a la localidad cordillerana en busca de tratamientos para afecciones de la piel. Según explicó Ramos, miles de personas visitan cada temporada el complejo termal para acceder a terapias vinculadas con este recurso natural.

Las aplicaciones están especialmente asociadas al tratamiento de patologías como psoriasis y eczema. El presidente de EPROTEN aseguró que los resultados observados en muchos pacientes son notorios, especialmente cuando las algas se aplican de manera directa sobre la piel o el cuero cabelludo bajo supervisión profesional.

Sin embargo, existe una dificultad clave: al ser extraídas de su entorno natural, las algas pierden rápidamente las condiciones que les permiten mantenerse vivas y conservar sus propiedades.

La UNCo y el EPROTEN celebraron un convenio apra reproducir algas termales fuera de Copahue y estudiar sus propiedades terapéuticas - Foto: Neuquén Informa

El desafío de mantener vivas las algas fuera de Copahue

La investigación que llevan adelante junto a la Facultad de Ingeniería de la UNCo busca precisamente resolver ese problema. El objetivo es lograr que estas comunidades algales puedan reproducirse y desarrollarse en ambientes controlados, fuera de las lagunas termales.

Ramos señaló que ya existen avances alentadores. Desde hace varios meses, muestras de estas algas permanecen en observación dentro de un laboratorio y continúan vivas, un paso considerado fundamental para el futuro de la investigación.

"Lo que estamos buscando con los científicos de la universidad es poder replicar esta alga para que siga cultivándose y creciendo en otro ámbito", explicó en diálogo con Neuquén.Ar., programa que se emite por AM 550.

De alcanzarse ese objetivo, los tratamientos podrían realizarse en otros puntos de la provincia sin necesidad de trasladar a los pacientes hasta Copahue.

Más acceso a tratamientos para quienes no pueden viajar

Uno de los principales beneficios del proyecto es la posibilidad de ampliar el acceso a terapias que hoy dependen de la presencia física en el complejo termal.

Las condiciones climáticas de la cordillera limitan la actividad durante buena parte del año. Incluso en invierno, Copahue permanece cerrado por la acumulación de nieve, lo que dificulta el acceso para muchas personas que podrían beneficiarse con estos tratamientos.

La posibilidad de cultivar las algas en laboratorios o centros especializados permitiría acercar estas terapias a ciudades como Neuquén capital, donde ya funciona un centro termal que recibe a pacientes de toda la región.

Para Ramos, esto representa una oportunidad para democratizar el acceso a recursos terapéuticos naturales que hoy están condicionados por la distancia geográfica y las condiciones ambientales.

Cuidar el ambiente mientras se multiplica el recurso

Otro aspecto destacado por el titular de EPROTEN es que la investigación busca aumentar la disponibilidad del recurso sin afectar los ecosistemas de origen. El proyecto apunta a reproducir las algas a partir de muestras ya extraídas, evitando una explotación intensiva de las lagunas termales. Además, permitiría reducir la dependencia de un recurso que, en determinadas épocas del año, se vuelve escaso debido a cambios naturales en el comportamiento de las algas.

Ramos explicó que en condiciones climáticas extremas las comunidades algales pueden desplazarse hacia zonas más profundas de las lagunas, dificultando su recolección y limitando su disponibilidad para los tratamientos.

"Es un recurso muy limitado. Buscar que pueda crecer de manera natural en otro ambiente sería un gran avance", sostuvo.

Ciencia y universidad para transformar un recurso local en una herramienta de salud

La iniciativa también pone en valor el trabajo conjunto entre organismos públicos y el sistema universitario. El convenio firmado esta semana formaliza una colaboración que ya venía desarrollándose entre EPROTEN y la UNCo para estudiar el comportamiento de estas algas y explorar sus aplicaciones.

Desde el organismo provincial destacaron la importancia de fortalecer la investigación científica local y generar conocimiento que pueda traducirse en beneficios concretos para la salud de la población.

En una provincia reconocida por la calidad de sus recursos termales, el estudio de las algas de Copahue abre una nueva etapa. Si los resultados acompañan las expectativas de los investigadores, un recurso natural que hoy sólo puede aprovecharse en un rincón de la cordillera neuquina podría convertirse en una herramienta terapéutica disponible para muchas más personas en toda la provincia.

La entrevista completa a Matías Ramos - presidente de Eproten