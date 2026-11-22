Chango Spasiuk volvió a tocar este domingo en la Residencia El Messidor de Villa La Angostura después de 20 años y cerró allí una gira por distintas localidades de Neuquén que combinó conciertos con encuentros junto a artistas y comunidades locales.

Más de 500 personas participaron de la presentación gratuita realizada en los jardines de la histórica residencia, con el lago Nahuel Huapi como parte del escenario natural.

El regreso tuvo un significado particular para el músico: su anterior presentación en El Messidor había sido en 2006. Dos décadas después, el acordeonista y compositor eligió ese mismo espacio para completar un recorrido que había comenzado cuatro días antes.

La gira contó con el acompañamiento de NeuquenTur y de la Secretaría de Cultura provincial y no estuvo centrada exclusivamente en los conciertos.

Chango Spasiuk se presentó ante más de 500 personas en los jardines de El Messidor, donde no tocaba desde 2006.

De Huinganco a Villa La Angostura

La agenda comenzó el 18 de noviembre en Neuquén capital, con un encuentro de bienvenida en la Casita de las Culturas, antes del viaje hacia el norte de la provincia.

Al día siguiente, Spasiuk llegó a Huinganco, donde el Teatro Orfelina Cerda fue escenario de un conversatorio y de un concierto de pequeño formato junto a músicos locales.

El recorrido continuó el 20 de noviembre en Junín de los Andes. Allí participó de un taller, un conversatorio y una presentación musical en la Casa del Bicentenario, nuevamente con la participación de artistas de la región.

Las actividades estuvieron especialmente orientadas a los jóvenes, aunque también fueron abiertas a músicos, instituciones y vecinos de cada localidad.

Los encuentros abordaron las raíces culturales, la transmisión de saberes entre generaciones y la música como forma de preservar la identidad y la memoria de las comunidades.

La trayectoria de Spasiuk funcionó como punto de partida para el intercambio con los participantes y para conversar sobre las expresiones culturales propias de cada lugar.

Desde Huinganco, en el norte neuquino, hasta Villa La Angostura, la propuesta combinó así presentaciones musicales con espacios de intercambio y formación.

El recorrido terminó este domingo frente al Nahuel Huapi, donde más de 500 personas acompañaron el regreso de Chango Spasiuk a El Messidor, exactamente dos décadas después de su última presentación en ese lugar.