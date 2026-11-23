El aroma de los chivitos al asador, las jineteadas y la música volvieron a marcar este domingo el ritmo en Chos Malal, donde la 18ª Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción ingresó en su tercera y última jornada.

Desde las primeras horas del día, turistas, familias y vecinos comenzaron a acercarse al campo de jineteadas Domingo Barros y Benjamín Maureira para acompañar las actividades camperas en una jornada favorecida por el buen tiempo.

Las destrezas criollas y las montas concentraron buena parte de la atención durante las primeras horas. El programa contempló el desafío de tropillas en las categorías Crina y Bastos y la continuidad del Campeonato de Jineteada, con 40 montas distribuidas entre Crina, Gurupa y Bastos.

Al llegar el mediodía, el movimiento se trasladó también hacia uno de los grandes protagonistas gastronómicos de la celebración: el chivito neuquino.

La globa destinada a los chivitos al asador reunió a una importante cantidad de personas y se formaron extensas filas para conseguir las porciones. La propuesta incluyó además empanadas de chivo, cazuela, tortas fritas y pan casero.

La gastronomía regional tuvo un lugar destacado durante toda la edición, con puestos, food trucks y espacios destinados a productores que acompañaron las actividades del predio.

La música tomó el escenario para la última noche

Pasadas las 18 comenzaron las actividades en el escenario mayor con presentaciones de ballet y talleres municipales, dando paso a la programación artística que despedirá la edición 2026.

La grilla incluye al músico chosmalense Julián Pérez Soto, seguido por Tunay, mientras que uno de los números centrales llegará a la medianoche con Destino San Javier.

Durante la madrugada será el turno de Roze, previsto para la 1:30 del lunes. Luego continuarán Baila Baila, Grupo Amanecer, Revolución Norteña y La Fase Uno.

La jornada también contempla las finales del Campeonato de Jineteada en las tres categorías y la posterior premiación de los competidores.

La noche final llega después de un sábado que tuvo a Los Palmeras y el Indio Lucio Rojas entre sus principales protagonistas musicales.

Durante esa segunda jornada también hubo jineteadas, desfile, destrezas criollas y tirada de riendas, mientras que el público volvió a ocupar los diferentes espacios gastronómicos y culturales dispuestos en el predio.

Con las actividades camperas desarrolladas desde la mañana y el escenario nuevamente en funcionamiento, Chos Malal atraviesa las últimas horas de una celebración que reúne música, gastronomía y tradiciones del norte neuquino.