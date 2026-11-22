Con alta convocatoria, buena música y gastronomía neuquina, finalizó la segunda noche de la 18° Fiesta Nacional del Chivito en Chos Malal, que comenzó el viernes 20 y tendrá su gran cierre este domingo 22.

Con un importante número de público se llevó adelante la segunda noche en el escenario de la fiesta nacional. Las chacareras llegaron de la mano de Indio Lucio Rojas, carnavalitos y el folklore en su máxima expresión generaron gran ovación en el público y un ambiente muy festivo entre pañuelos, parejas de baile y los aplausos de gratitud.

Luego fue el turno de Los.Palmeras quienes realizaron un recorrido por sus grandes éxitos y la gente no tardó en responder al ritmo de la cumbia. El.patio cervecero fue uno de los espacios más convocantes como también el corredor gastronómico con propuestas de platos variados con chivo.

La agenda del último día: música y competencias

Este domingo 22 la grilla comienza a las 18 con el escenario infantil, donde habrá show para los más chicos.

Luego, a las 19 se subirá al escenario Tal Cual, seguido de encuentro danzante y cuadro de cantoras.

A las 21 será la apertura oficial de los shows de la noche que le darán el cierre a toda la Fiesta. A las 21.15 tocará Julián Perez Soto, a las 22.15 Tunay.

Finalmente, a las 23.30 será el sorteo bono y la premiación de jinetes y por último a las 00 será el turno de Destino San Javier.

En cuanto a las jineteadas, a las 10 será el desafío de tropilas, con crina y bastos. El final de campeonato se disputará entre tres categorías: crina, bastos y gurupa.

El reconocimiento a los productores

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de la celebración, con el chivito al asador como protagonista. Este producto, reconocido por su denominación de origen, representa la identidad productiva de la región y pone en valor el trabajo de las familias crianceras.

La fiesta también tendrá un espacio para las expresiones culturales y las costumbres camperas, con la cueca campesina, las voces de las cantoras populares y distintas manifestaciones que forman parte del patrimonio cultural de la región. A lo largo de sus ediciones, el encuentro se consolidó como un ámbito de transmisión de tradiciones y de reconocimiento a la identidad local.