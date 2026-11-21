Chos Malal es escenario de la 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que reúne desde este viernes a músicos, visitantes y familias en torno a la cultura del norte neuquino. La celebración continuará hasta este domingo 22 de noviembre con tres jornadas de espectáculos, gastronomía regional y tradiciones populares.

La primera noche tuvo al cuarteto y la música popular como protagonistas. LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura fueron parte de una apertura que convocó a una multitud y puso en marcha uno de los encuentros más importantes del calendario festivo de la provincia.

Los Palmeras y Destino San Javier completan la grilla musical

La programación continuará este sábado 21 con una propuesta que combina cumbia y folklore. Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño serán algunos de los artistas principales de la segunda jornada.

La Fiesta Nacional del Chivito se consolidó como un punto de encuentro para compartir música, sabores y manifestaciones culturales propias de la zona

El domingo 22 llegará el cierre musical con Destino San Javier y Dúo Roze. La grilla también incluye a referentes regionales como Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto, además de las cantoras populares de Chos Malal.

Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez serán algunas de las voces que representarán la tradición musical del norte provincial. Su participación mantiene un lugar destacado para las expresiones locales dentro de una programación que también convoca a figuras de alcance nacional.

El chivito al asador vuelve a reunir a las familias crianceras

La gastronomía es otro de los ejes de la fiesta. El chivito al asador ocupa el centro de la propuesta y representa una actividad productiva profundamente ligada a la identidad del norte neuquino.

Cada edición convoca a visitantes de distintos lugares del país y fortalece el vínculo con las raíces del norte neuquino.

Reconocido por su denominación de origen, este producto pone en valor el trabajo de las familias crianceras y una tradición que atraviesa generaciones. La celebración también recupera costumbres camperas, con la cueca campesina, las cantoras populares y distintas expresiones que forman parte del patrimonio cultural de la región.

La Fiesta Nacional del Chivito se consolidó como un punto de encuentro para compartir música, sabores y manifestaciones culturales propias de la zona. Cada edición convoca a visitantes de distintos lugares del país y fortalece el vínculo con las raíces del norte neuquino.

Autoridades provinciales participaron de la apertura

La jornada inaugural contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el secretario de Interior, Gustavo Coatz; y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín.

Quienes quieran asistir todavía pueden adquirir entradas para las tres jornadas a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket. También hay venta presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard. La programación continuará este sábado y domingo, con propuestas para disfrutar de la música, la gastronomía y las tradiciones que identifican al norte de la provincia.