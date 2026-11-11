Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles 11 de noviembre sobre calle Casimiro Gómez, en dirección al sur, a unos 500 metros de la intersección con calle La Avestruz, en la ciudad de Neuquén. Un Volkswagen Polo, en el que viajaban dos personas, impactó violentamente contra un poste de alumbrado público por motivos que todavía se desconocen.

La violencia del impacto quedó evidenciada en los importantes daños que sufrió el vehículo, especialmente en su parte delantera, incluso, según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, el volante estaba quebrado. Además, el parabrisas presentaba marcas compatibles con el golpe de las cabezas de los ocupantes contra el cristal. En el lugar también se observaron restos de sangre tanto en el interior del automóvil como sobre la vereda.

Las marcas en el parabrisas evidenciaron la violencia del impacto sufrido por ambos ocupantes. Foto: Mejor Informado.

Como consecuencia del choque, las dos personas que viajaban en el Volkswagen Polo fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió información sobre su estado de salud ni la gravedad de las lesiones sufridas.

Pese a la fuerza del impacto, el poste no llegó a derribarse. Sin embargo, la luminaria LED quedó colgando como consecuencia del choque, por lo que la estructura presentó daños visibles. Mientras tanto, el vehículo permanecía en el lugar a la espera de la llegada de una grúa para ser retirado.

Dos personas fueron trasladadas a un centro de salud tras el fuerte choque.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil y no se pudo determinar si hubo otro vehículo involucrado en el siniestro. Las circunstancias del accidente deberán ser establecidas a partir de las actuaciones correspondientes.