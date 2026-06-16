Una mañana cargada de tránsito y bocinazos volvió a complicarse este martes en el oeste de Neuquén, luego de un violento choque por alcance entre dos camionetas sobre la calle Casimiro Gómez, en la intersección con Francisco Romero.

El siniestro ocurrió en la mano que va hacia el norte y tuvo como protagonistas a una Ford Ranger perteneciente a la empresa YPF y una Renault Kangoo de una pyme vinculada a la construcción.

Según relató desde el lugar el periodista Juan Pablo Andréz, de AM550, la mecánica del choque fue por alcance

“El rodado menor impactó contra la parte trasera de la 4x4 y fue la que sufrió mayores daños en el frente”, detalló el periodista.

El choque fue sobre la calle Casimiro Gómez, en la intersección con Francisco Romero. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Tránsito reducido y largas demoras

Tras el impacto, la circulación quedó reducida a una sola mano en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular del oeste capitalino. La escena generó demoras y obligó a desviar parcialmente el tránsito mientras trabajaban los efectivos policiales y el personal que intervino en el lugar.

La parte frontal de la Kangoo quedó visiblemente dañada producto del golpe contra la camioneta de mayor porte, mientras que la Ford Ranger sufrió daños menores en la zona trasera.

Se generaron largas filas por el siniestro vial. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Una maniobra que terminó en caos

El choque volvió a poner en foco los riesgos de circular sin mantener distancia suficiente entre vehículos, especialmente en calles donde el tránsito suele avanzar de forma intensa durante buena parte del día.

A pesar de la violencia del impacto, no se reportaron personas heridas.

“Sólo hubo daños materiales y el tránsito fue reducido a una mano”, indicó Andréz en su despacho para el programa "La mañana es de la Primera", acompañado por el camarógrafo Bruno Calderón.

Rápido operativo en la zona

Minutos después del siniestro, efectivos policiales comenzaron a ordenar la circulación y a trabajar para evitar nuevas complicaciones en el sector, donde el tránsito se mantuvo cargado durante varias horas.

El operativo permitió mantener habilitado el paso mientras se retiraban los vehículos involucrados y se normalizaba lentamente la circulación sobre Casimiro Gómez.