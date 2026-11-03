Un nuevo siniestro vial en la intersección de Casimiro Gómez y Crucero General Belgrano, en la ciudad de Neuquén, dejó a una mujer herida este martes 3 de noviembre. El accidente ocurrió cerca de las 17 horas y habría involucrado a un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con el medio Qué Pasa Neuquén, el vehículo habría atropellado a la moto y, como consecuencia del impacto, una mujer sufrió lesiones de gravedad. Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre su identidad, diagnóstico o evolución.

El episodio vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad vial en Casimiro Gómez, particularmente en la falta de semáforos y otras medidas de prevención para ordenar la circulación en ese sector de Neuquén.

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