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Siniestro vial

Choque entre un auto y una moto en Casimiro Gómez: una mujer resultó herida

El accidente ocurrió este martes cerca de las 17, en la intersección con Crucero General Belgrano. Según un testimonio, un automóvil embistió a una motocicleta y una mujer sufrió heridas de gravedad.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 19:13
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La intersección de Casimiro Gómez y Crucero General Belgrano fue escenario de un nuevo siniestro vial este martes por la tarde. (Captura: Qué Pasa Neuquén)

Un nuevo siniestro vial en la intersección de Casimiro Gómez y Crucero General Belgrano, en la ciudad de Neuquén, dejó a una mujer herida este martes 3 de noviembre. El accidente ocurrió cerca de las 17 horas y habría involucrado a un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo con el medio Qué Pasa Neuquén, el vehículo habría atropellado a la moto y, como consecuencia del impacto, una mujer sufrió lesiones de gravedad. Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre su identidad, diagnóstico o evolución.

El episodio vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad vial en Casimiro Gómez, particularmente en la falta de semáforos y otras medidas de prevención para ordenar la circulación en ese sector de Neuquén.

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