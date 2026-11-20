Un siniestro vial que involucró a tres vehículos terminó con el vuelco de uno de ellos en la zona céntrica de Zapala. El hecho ocurrió sobre calle Malvinas Argentinas, a pocos metros de Mayor Torres.

Cómo fue el choque en cadena que derivó en un vuelco en Zapala

De acuerdo con la información preliminar, la secuencia comenzó cuando un automóvil impactó contra otro vehículo que salía de un estacionamiento. A raíz del choque, este último terminó colisionando contra un tercer rodado.

Como consecuencia de la sucesión de impactos, uno de los automóviles volcó y quedó sobre la calzada.

Tres vehículos involucrados en el siniestro

El episodio generó preocupación por la magnitud de los daños y la posición en la que quedó uno de los vehículos. Sin embargo, pese a la violencia del impacto, ninguna persona resultó lesionada.

De acuerdo a la información difundida por medios zapalinos, hasta el momento no precisan las circunstancias que provocaron el primer choque ni las responsabilidades de cada uno de los conductores involucrados.

Se aguarda el informe oficial de la Policía de Tránsito de Zapala, que permitirá conocer mayores detalles sobre la mecánica del siniestro y las actuaciones realizadas en el lugar.