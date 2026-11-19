Diego Koopmann será el candidato a intendente de Zapala en las elecciones convocadas para el 14 de febrero de 2027, en sintonía con los comicios provinciales. Es hermano de Carlos, actual jefe comunal que debe abandonar el cargo el 10 de diciembre de 2027. Tiene 49 años, es abogado y también trabaja como comerciante en la ciudad neuquina, lugar donde nació y vivió gran parte de su vida salvo en sus años universitarios, período en el cual se radicó en Buenos Aires.

El candidato habló con Agustín Amado en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550.

En primer lugar expresó: “Tengo una profunda convicción por hacer por Zapala, conozco la ciudad y todo lo que hizo Carlos, pero soy un vecino que se anima y quiero que el cambio que iniciamos continúe y poder llevarlo más lejos, que la ciudad sea mejor”.

Dijo que la idea es “rescatar lo que se hizo en materia de obra pública”. Veníamos de un atraso importante en infraestructura, se le dio trascendencia al deporte y la cultura, pero no hay que conformarse. Debemos llevar el cambio más lejos, no debe detenerse, y en eso buscamos priorizar distintas cuestiones”.

Ponderó la importancia del desarrollo del corredor bioceánico al afirmar que “Zapala es la entrada al Pacífico y que hay alrededor de 24 empresas radicadas en la Zona Franca”.

Por otro lado, dijo que la búsqueda es “profundizar las ventajas del centro de la provincia y no solo el desarrollo económico, sino que somos una referencia en materia de salud, la gente viene a atenderse a Zapala, se va a inaugurar un centro de atención de día”.

Diego Koopmann sostuvo en AM550 que Zapala “genera un imán, eso es una perspectiva importante, pero a su vez vivir en una localidad que es segura, con una población muy amable, invita a radicarse”.

“Tenemos sociedades con instituciones públicas que permiten el desarrollo educativo de los jóvenes. También mucho tránsito en el corredor bioceánico que va del Pacífico al Atlántico”, comentó el candidato a intendente de Zapala por Comunidad.

Finalmente habló sobre la problemática de acceso a la vivienda y cómo se piensa abordar. “Son problemas transversales a la ciudad y a la provincia. Lo que se resolvió son lotes con servicios que permitirán tener una solución más completa, mirando al futuro prontamente se hará un sorteo de 531 lotes con posibilidades de otros 500 y 300 viviendas al próximo año”.

La entrevista completa a Diego Koopmann





