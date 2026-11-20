La ciudad de Zapala avanza con obras de ampliación en cuatro establecimientos educativos, con proyectos que buscan mejorar las condiciones de enseñanza y sumar espacios para actividades deportivas y comunitarias. La ministra de Educación, Soledad Martínez, recorrió esta semana las instituciones para supervisar los trabajos que se ejecutan en las escuelas primarias N° 114 y N° 326, el CPEM N° 36 y la EPET N° 15.

En las tres primeras instituciones se construyen nuevos Salones de Usos Múltiples (SUM), que contarán con equipamiento deportivo para las actividades de los estudiantes. Estas intervenciones representan una inversión cercana a los 7.000 millones de pesos. En el CPEM N° 36, el proyecto contempla una inversión de $2.687 millones y la construcción de 796 metros cuadrados, además de nuevos sanitarios y espacios que permitirán integrar distintos sectores del establecimiento.

as primarias N° 114 y N° 326 y el CPEM N° 36 tendrán nuevos salones de usos múltiples.

Por su parte, la Escuela Primaria N° 114 tendrá un nuevo SUM y refacciones en el patio exterior, con un presupuesto de más de $2.188 millones. La institución ya había recibido durante 2025 la renovación completa de la cubierta del techo para solucionar problemas de filtraciones, además de mejoras en la cocina, el patio y el playón deportivo. En la Primaria N° 326, en tanto, se construyen 471 metros cuadrados cubiertos con una inversión de casi $1.975 millones. El nuevo espacio tendrá cocina, sanitarios, sala de máquinas y acceso independiente desde calle Elordi, además de nuevas veredas y un playón exterior.

Otra de las intervenciones importantes se desarrolla en la EPET N° 15, donde se ejecuta una ampliación que incorporará cerca de 600 metros cuadrados. Con una inversión de $1.785 millones, el proyecto contempla dos aulas teóricas, cuatro talleres nuevos, dos módulos sanitarios para estudiantes, dos salas de máquinas, un depósito y dos preceptorías. La obra responde a una demanda de más de tres años de la comunidad educativa, que actualmente utiliza dispositivos transitorios para el funcionamiento de algunas aulas.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, recorrió las instituciones para supervisar el avance de los trabajos.

Durante la recorrida, Martínez destacó que se trata de establecimientos que esperaban desde hace años contar con nuevos espacios para sus actividades. La funcionaria remarcó que las obras permitirán dar respuesta a necesidades históricas y mejorar las condiciones de infraestructura para estudiantes y docentes. Con estas intervenciones, la Provincia busca fortalecer el sistema educativo en el interior neuquino y ampliar las posibilidades de uso escolar y comunitario de los edificios.