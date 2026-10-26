Un choque entre un auto y un COLE complicó el tránsito esta mañana en Neuquén, en la zona de Catriel y Avenida del Trabajador.

El siniestro ocurrió en las primeras horas de este lunes 26 de octubre en el oeste neuquino. Involucró a un auto Toyota y a un COLE que resultaron con daños materiales tras un choque por alcance.

Según el relato del Móvil de 24/7, el auto se dirigía de norte a sur cruzando la calle Catriel, dobló con el semáforo en verde hacia la izquierda, en dirección Avenida del Trabajador y en ese momento el colectivo neuquino lo impactó desde atrás.

Se cree que el colectivo no mantuvo la distancia con el auto y cuando el auto dobló a la izquierda el colectivo no alcanzó a maniobrar. Como resultado, colisionó contra el baúl y el lateral del lado del conductor del Toyota.

Afortunadamente ninguno de los conductores ni ocupantes resultaron heridos y los vehículos fueron retirados rápidamente luego del intercambio de seguros y chequeo de datos personales.