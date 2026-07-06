Un violento choque entre una unidad del COLE de la línea uno y una camioneta Ford Explorer dejó dos personas hospitalizadas y otras cinco heridas este lunes por la mañana en el comienzo del oeste, en la ciudad de Neuquén. El impacto destruyó gran parte del lateral del vehículo particular y, en medio del operativo de emergencia, también desapareció "Gorda", una perrita que viajaba en la camioneta y que todavía es intensamente buscada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 en la intersección de las calles Roca y Gregorio Martínez. Según informó desde el lugar el periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Facundo Rocha, en un despacho para "La Segunda Mañana", por AM550, el colectivo de la línea uno circulaba por Roca, mientras que la camioneta Ford Explorer blanca lo hacía por Gregorio Martínez.

La conductora de la camioneta y un pasajero del colectivo fueron trasladados al hospital. Fotos: Facundo Rocha - Prima Multimedios

El impacto destrozó un costado de la camioneta

La violencia del choque quedó reflejada en los daños que sufrió el vehículo particular.

"El colectivo iba por Roca y la camioneta por Gregorio Martínez. Lo agarró de lleno, le destruyó la puerta delantera y trasera del lado del acompañante", relató Andréz.

Además, advirtió que el desenlace pudo haber sido todavía más grave.

"No explotó de milagro porque es a gas", agregó.

Cinco personas, entre ellas una menor, recibieron asistencia médica en el lugar del choque.

Dos personas fueron hospitalizadas y otras cinco resultaron heridas

Como consecuencia del choque, una ambulancia trasladó a la conductora de la camioneta y a un pasajero del colectivo que presentaba golpes.

Además, otras cinco personas fueron asistidas en el lugar por el personal de emergencias. Entre ellas se encuentran una menor de edad y cuatro adultos.

Hasta el momento no se informó la gravedad de las lesiones que presentaban los heridos.

El colectivo de la línea uno del COLE sufrió importantes daños tras el violento impacto en el oeste neuquino.Fotos: Facundo Rocha - Prima Multimedios

El servicio continuó con otra unidad

Tras el siniestro, el chofer del colectivo permaneció en el lugar mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Según se informó en el móvil de AM550, la empresa reemplazó rápidamente la unidad para que los pasajeros pudieran continuar viaje.

"Gorda", la perrita que viajaba en la camioneta, escapó tras el impacto y todavía la buscan.

Buscan a "Gorda", la perrita que desapareció tras el choque

El impacto también provocó que "Gorda", una perrita que viajaba dentro de la camioneta, escapara del lugar.

Desde ese momento comenzó su búsqueda y hasta el cierre de esta nota no había sido localizada.

Quienes circulen por la zona de Roca y Gregorio Martínez o por las calles cercanas pueden prestar atención ante la posibilidad de verla, ya que podría encontrarse desorientada tras el fuerte choque.