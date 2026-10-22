En una audiencia de formulación de cargos realizada este miércoles 21 de octubre en la Ciudad Judicial, la asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, Agustina Wouterlood presentó un acuerdo mediante el cual Emanuel Rozas fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por un intento de robo cometido con una picana eléctrica.

El hecho fue cometido ayer cerca de las 7 de la mañana y la audiencia donde se resolvió el caso mediante un acuerdo de juicio abreviado, comenzó pasadas las 14.

En primer término, la representante del Ministerio Público Fiscal formuló los cargos y luego, presentó los términos del acuerdo alcanzado con la defensa pública, que contó con la conformidad de la víctima.

Wouterlood requirió que se declare responsable a Rozas como autor del delito de robo agravado por el uso de arma impropia en grado de tentativa y que se le impongan 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más reglas de conducta por el mismo plazo, que incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse cuatrimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada, no cometer nuevos delitos y acreditar un trabajo u oficio lícito.

Wouterlood requirió que se declare responsable a Rozas y que se le impongan 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.

Como parte del acuerdo, las partes renunciaron a los plazos de impugnación, permitiendo que la condena quede firme de forma inmediata.

El juez de garantías Luciano Hermosilla, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de la representante del MPF, tuvo por formulados los cargos, homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal e impuso la pena acordada y las reglas de conducta.

Le preguntó a qué hora pasaba el colectivo

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido ayer, 21 de octubre de 2026, cerca de las 6.50 de la mañana, en la intersección de las calles Godoy y Rafael Vázquez de la ciudad de Neuquén.

La víctima se encontraba aguardando el colectivo cuando Emanuel Rozas se le acercó con la excusa de consultar el horario del transporte público. Seguidamente exhibió una picana eléctrica y lo amenazó para exigirle la entrega de su mochila, su celular y sus auriculares.

El robo no llegó a consumarse gracias a la intervención de un efectivo de la Policía provincial que pasaba por el lugar luego tras salir de servicio. El agente advirtió la situación, auxilió a la víctima y demoró a Rozas en el lugar.





