“Chos Malal vuelve a volar”: la cuenta regresiva para el regreso de una conexión aérea esperada durante años

La cuenta regresiva ya comenzó y Chos Malal se prepara para volver a recibir vuelos regulares. El lunes 14 de septiembre American Jet aterrizará en la ciudad a las 10.50, en el inicio de una conexión aérea con Neuquén que tendrá dos frecuencias semanales. Para el intendente Nicolás Albarracín, el regreso representa la concreción de un anhelo que la localidad sostuvo durante años.

“Es algo que hay que destacarlo. Hay mucha historia para compartir acá y muchas personas que han hecho este aeropuerto”, afirmó Albarracín en diálogo con Entretiempo por AM550. El jefe comunal remarcó que la recuperación de la conexión aérea formó parte de las gestiones que mantuvo durante mucho tiempo junto al Gobierno provincial.

El aeropuerto de Chos Malal recuperó su operatividad después de los trabajos realizados en la pista, la terminal y la iluminación.

“No estamos hablando solamente de la conectividad terrestre, sino que también hace mucho tiempo nosotros estábamos hablando y gestionando la posibilidad de la conectividad aérea”, sostuvo. Ahora, esa espera tiene una fecha concreta: el lunes 14 de septiembre.

El primer vuelo partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chos Malal a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a la capital neuquina a las 12.10.

Los jueves habrá una segunda frecuencia. El avión saldrá de Neuquén a las 13.10 y llegará a Chos Malal a las 13.55. El regreso comenzará a las 14.25 y finalizará en Neuquén a las 15.10.

Los trayectos tendrán una duración de entre 45 y 50 minutos. La programación permitirá recuperar una alternativa de traslado para vecinos, trabajadores y visitantes del Alto Neuquén.

La obra del aeropuerto esperó durante años hasta su recuperación

Albarracín puso el regreso de los vuelos en perspectiva y recordó el largo camino que atravesó el aeropuerto. “Pasaron muchos años, retrocedimos y hoy volvemos a avanzar”, expresó.

La infraestructura fue rehabilitada después de permanecer sin operaciones comerciales. Los trabajos incluyeron la pista, la terminal y la iluminación, y permitieron que el aeropuerto quedara nuevamente operativo.

“Cuando hubo un gobierno que dijo que no lo iba a avanzar, nosotros decidimos, en el 2024, terminarlo, finalizarlo, inaugurar esta obra”, afirmó el intendente. Para Albarracín, la recuperación no representó simplemente la finalización de una construcción.

“No era inaugurar una obra por inaugurar. Era una obra fundamental”, remarcó. El resultado comenzó a verse el año pasado, cuando el aeropuerto recuperó los vuelos sanitarios.

El aeropuerto volverá a recibir pasajeros después de recuperar su operatividad durante el último año.

“Hoy el aeropuerto de Chos Malal está operativo y los vuelos sanitarios llegan a Chos Malal”, explicó. Albarracín destacó que esa posibilidad tiene una importancia directa para los habitantes de la región porque permite reducir los tiempos de traslado ante una emergencia.

“Un vuelo sanitario pueda estar, te puede salvar la vida, poder llegar a una terapia intensiva y, además, acorta las distancias”, sostuvo. El traslado aéreo hacia Neuquén puede realizarse en unos 45 minutos.

Para el intendente, la reapertura también recupera una parte de la historia de la ciudad. Recordó a trabajadores que mantuvieron el aeropuerto durante años y mencionó a Custodio Gutiérrez, Beto Morales, Gladis Castro, el 'Turco' Arabia y Aldo Vivas. “Hay personas que han hecho que este aeropuerto se siga sosteniendo en el tiempo, aun estando cerrado y abandonado”, señaló.

También recordó a su abuela, que viajaba desde Mendoza hacia Chos Malal. “Mi abuela creo que la última vez que voló fue en el 80”, relató Albarracín. Para él, el regreso de los aviones vuelve a conectar aquellas historias familiares con una nueva etapa para la ciudad.

Chos Malal recupera una conexión que se suma a otras obras

El intendente también vinculó los vuelos con el conjunto de obras que se ejecutan en el norte neuquino. “Para nosotros, hoy, como región del Alto Neuquén y Chos Malal como ciudad cabecera, nos están pasando muchas cosas buenas”, afirmó.

Entre esos proyectos mencionó la Ruta 7 y el avance del corredor bioceánico. También destacó la futura pavimentación hacia el Paso Pichachén, una obra que permitirá mejorar la conexión con Chile.

Albarracín aseguró que la búsqueda de una empresa que pudiera operar la ruta aérea demandó meses de trabajo. “Fue un trabajo que veníamos haciendo hace mucho tiempo con él y veníamos en esta búsqueda de quién podía ofrecer el servicio”, explicó en referencia al gobernador.

La entrevista completa:



