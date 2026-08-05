La Biblioteca Manuel José Olascoaga, una de las instituciones culturales más emblemáticas del norte neuquino, atraviesa una profunda etapa de recuperación patrimonial. Tras la puesta en valor del edificio, comenzó un trabajo integral para preservar más de 26 mil volúmenes, entre ellos colecciones históricas y ejemplares únicos vinculados a figuras como Manuel José Olascoaga, Eduardo Talero y Gregorio Álvarez.
En diálogo con La segunda mañana, por AM550, Carina Rita Medina, directora del Fondo Editorial Neuquino, explicó que durante un año se trabajará junto a especialistas en conservación, bibliotecarios, docentes y voluntarios para limpiar, catalogar y restaurar el material bibliográfico. Además, destacó que la iniciativa servirá como experiencia piloto para replicar en otras bibliotecas de la provincia.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será la creación de una herramienta digital desarrollada en lenguaje abierto que permitirá elaborar una especie de "historia clínica" de cada libro. A diferencia de los sistemas tradicionales de catalogación, esta plataforma registrará el estado físico de los ejemplares, facilitando su conservación y seguimiento a largo plazo.
Según adelantó Medina, una vez finalizadas las tareas de limpieza y reorganización, previstas para noviembre, las colecciones patrimoniales volverán a estar disponibles para investigadores, estudiantes y público en general en un espacio especialmente acondicionado para garantizar su preservación y consulta.